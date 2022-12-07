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جديد المحليات > أمين الرياض يوجه رؤساء البلديات بلقاء المواطنين أسبوعيًا والاستماع لملاحظاتهم
07/12/2022   5:00 م

أمين الرياض يوجه رؤساء البلديات بلقاء المواطنين أسبوعيًا والاستماع لملاحظاتهم

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وجّه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف، رؤساء البلديات بالمنطقة بلقاء المواطنين والسكان والاستماع لمتطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بهدف رفع جودة الخدمات.

ونص التوجه على تحديد يوم الإثنين للقاء مع رئيس البلدية، على أن يتم إعلان الوقت للجمهور والمستفيدين عبر منصات البلدية الرقمية، على أن يكون اللقاء الأسبوعي هو الحد الأدنى لرئيس البلدية في لقاء الجمهور.

ويأتي هذا الإجراء الذي سيطبق في 63 بلدية في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم في المنطقة، ولأهمية عملية التواصل المباشر بين مقدم الخدمة ممثلةً بالبلديات في منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هذا التوجيه هو امتداد لتعميم سابق بضرورة النزول ميدانياً لرؤساء البلديات للوقوف على المشاريع في أرض الميدان ومتابعة أعمال البنى التحتية.

أمين الرياض يوجه رؤساء البلديات بلقاء المواطنين أسبوعيًا والاستماع لملاحظاتهم

جديد المحليات
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