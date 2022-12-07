“سرب” يفتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، اليوم (الأربعاء)، فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية “قيادة قطار المشاعر المقدسة” والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية – سار.
وأوضح المعهد شروط التقديم وهي أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية لديه لا يقل عن 4 IELTS أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلاً على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها .
كما اشترط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وعمره من 20 إلى 26 سنة، بجانب اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، مشيراً إلى أن مزايا البرنامج تشمل التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج التدريبي.
وأضاف أن المزايا تشمل أيضا مكافأة شهرية خلال مدة التدريب قدرها 3 آلاف ريال، بالإضافة إلى الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي، لافتا إلى أن التقديم يبدأ من اليوم (الأربعاء) إلى يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الحالي.
وفق “أخبار 24”.