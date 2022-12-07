بالفيديو.. أكثر من 4 ملايين راكب تم نقلهم منذ انطلاق كأس العالم في قطر

كشفت دولة قطر عن عدد الركاب الذين تم نقلهم منذ انطلاق بطولة كأس العالم حتى الوصول لمرحلة دورالـ16.
وكتب حساب “مواصلات قطر” عبر “تويتر”: “بلغ العدد الأجمالي لعدد الركاب والمشجعين الذين تم نقلهم منذ بدء البطولة وحتى نهاية دور ال 16 ما يزيد عن 4,427,887 راكب”.
ووصلت منتخبات المغرب والبرتغال والبرازيل وكرواتيا وإنجلترا وفرنسا وهولندا والأرجنتين لمرحلة ربع النهائي.
ومن المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس العالم الجارية يومي الجمعة والسبت المقبلين.
بلغ العدد الأجمالي لعدد الركاب والمشجعين الذين تم نقلهم منذ بدء البطولة وحتى نهاية دور ال 16 ما يزيد عن 4,427,887 راكب 🚌🚌
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During the first part of #Qatar2022, we safely transported 4,427,887 passengers 🚌🚌
•#Qatar2022 #worldcup #tournamenttransport #publictransport pic.twitter.com/YwsEZzV565
— Mowasalat Qatar (@Mowasalat_QAT) December 7, 2022
وفق “أخبار 24”.