وزير الخارجية: زيارة الرئيس الصيني للمملكة تؤكد عزم البلدين على تطوير العلاقات الاستراتيجية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة، تؤكد عزم البلدين للمضي نحو تعزيز العمل المشترك، وتطوير العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما.
وقال وزير الخارجية: “العلاقات بين المملكة والصين استراتيجية ووثيقة في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية”، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بالصداقة والثقة المتبادلة والتعاون والتنسيق المستمر.
ونوه بما أسهمت به اللجنة السعودية ـ الصينية المشتركة رفيعة المستوى، من تطوير للعلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.
وأوضح وزير الخارجية أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين تسير بخطواتٍ متسارعة في ظل رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، اللتين تطرحان فرصاً واعدة للتعاون والمنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الصين تحتل المركز الأول كشريك تجاري للمملكة، وكذلك المركز الأول كوجهة للصادرات والواردات السعودية منذ عام 2018، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية بلغ 309 مليارات ريال في العام 2021، بزيادة 39 % عن العام 2020.
وأشار إلى تطلع المملكة للعمل مع الصين والأشقاء في دول الخليج والدول العربية من خلال القمم الثلاثة التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الزيارة، على تكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.