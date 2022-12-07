بمؤتمرين للخيال العلمي والنشر الرقمي.. “النشر والترجمة” تُدشن معرض جدة للكتاب غداً

تُدشن هيئة الأدب والنشر والترجمة، غداً (الخميس)، معرض جدة للكتاب 2022 تحت قبة سوبر دوم جدة، بمشاركة 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، وسيقدم المعرض لزوّاره فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة.
ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض 100 فعالية منها جلسات حوارية وأمسيات شعرية، و”حديث الكتاب” مع نخبةٍ مؤلفين وكتّاب وورش العمل، التي تستضيف متحدثين سعوديين ودوليين بارزين.
كما يخصص المعرض منصات لتوقيع الكتب، وركناً للمؤلف السعودي، وأجنحة للكتب الصوتية، والمكتبة الرقمية، والكتب الصامتة، وجلسات ومناطق للقراءة، ومقاهي تجمع محبي القراءة.
ويسلط المعرض الضوء على القصص المصورة (الأنمي) وفن المانجا للرسوم اليابانية ومقابلة مؤلفيها ومنطقة للطفل تتضمن مسرحاً وحكواتي لرواية القصص، ومنطقة للألعاب، وغيرها.
وسيشهد معرض جدة للكتاب، إقامة أول مؤتمر للخيال العلمي بالمملكة خلال يومي 8-9 ديسمبر، حيث يعرض هواة الخيال العلمي مقتنياتهم لفتح مجال للنقاش ومشاركة الخبرات، أو تبادل المقتنيات مع الحضور.وفق “أخبار 24”.
وسيقيم المعرض يوم السبت القادم، مؤتمر النشر الرقمي الأول في المملكة؛ ليستعرض قضايا جوهرية في حركة النشر الرقمي، ومنها أحدث تقنيات النشر وأفضل الممارسات في التسويق والتوزيع والترجمة وحقوق الملكية.