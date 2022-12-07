مقيم صيني في المملكة: السعودية بلدي الثاني وسأعيش فيها دائماً

قال رجل أعمال صيني مقيم في المملكة منذ 20 عاماً مع زوجته وأولاده، إنه يعتبر المملكة بلده الثاني وسيعيش فيها دائماً.
وذكر الشريك والمؤسس لمجموعة مطاعم صينية، وانغ نيغ، البالغ من العمر 48 عاما أن المملكة شهدت منذ 20 عاما وحتى الوقت الحاضر تغيرات كبيرة جدا، مضيفا أن المملكة تعد الدولة الأسرع نموا في العالم، وذلك بفضل التغير الذي حدث في السنوات الخمس الماضية.
وأبدى إعجابه بالأطعمة المحلية في المملكة، وخاصة “المندي”، مؤكدا عدم وجود فرق كبير بين الطعام السعودي والطعام الصيني الذي يوضع فيه الكثير من البهارات الطبيعية والتوابل النباتية.
وأكد أنه حرص على السفر إلى قطر لتشجيع المنتخب السعودي لكرة القدم خلال منافساته بكأس العالم 2022، مضيفا أن مباراة الأرجنتين والأخضر من الأحداث التي لن ينساها أبدا. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن العلاقات بين بلاده والمملكة تطورت كثيرا خلال الأعوام الماضية، كما تواصل تطورها ونموها حتى الآن في جميع المجالات، متوقعا أن تتطور هذه العلاقات أكثر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الصيني شي جين بينغ.