“المالية” تستعرض ما أنجز في المشاريع الكبرى خلال العام 2022 والمستهدف العام القادم

استعرضت وزارة المالية أبرز المنجزات التي جرت خلال العام المالي 2022 في المشاريع الكبرى، والمستهدف خلال العام المقبل 2023.
وأوضحت الوزارة في البيان الرسمي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 – 1445 هـ (2023 م)، المشاريع الكبرى التي جرى إطلاقها في إطار تحقيق رؤية 2030، والتي حققت العديد من المنجزات، نستعرضها في التالي:
مشروع مواسم السعودية:
أوضحت الوزارة أن خلال العام 2022 جرى اعتماد فعالية ذكرى يوم التأسيس لعامها الأول والمساهمة في توليد الوظائف، كما أقيمت عدة مهرجانات في الرياض وجدة والعلا وعسير، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من المعارض والمؤتمرات الضخمة في مدينة الرياض.
أما على جانب المستهدفات لمشروع مواسم السعودية لعام 2023 والمدى المتوسط؛ فإنه يستهدف رفع نسبة حضور السائح العالمي والإقليمي والمحلي للفعاليات وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي بالإضافة إلى بناء منصة تقويم إلكترونية للفعاليات المقامة في المملكة.
مشروع الرياض الخضراء:
جرى خلال العام 2022 تشجير عدد من الطرق الرئيسية يتجاوز إجمالي أطوالها 75 كم وتشجير عدد من الأودية في مدينة الرياض بإجمالي مساحات تتجاوز 1.5 م2 كما يجري العمل على تصميم وتنسيق مجموعة من الأحياء السكنية تشمل 66 حياً في الرياض.
ومن أبرز مستهدفات المشروعات لعام 2023 والمدى المتوسط استكمال أعمال تنفيذ مشاريع تشجير الأحياء السكنية وتأهيل وتشجير الأودية الحضرية وتنفيذ شبكات المياه المعالجة بمجموع أطوال 533 كم؛ وذلك لرفع معدل استخدامها لأغراض الري في المدينة من 90 ألف م3 إلى أكثر من مليون م3.
مشروع المسار الرياضي:
جرى إنجاز المرحلة الأولى من إزالة أبراج الكهرباء الواقعة ضمن نطاق المشروع على طريق الأمير محمد بن سلمان وتحويلها إلى كيابل أرضية.
مشروع القدية:
أنجز خلال العام 2022 توقيع عقد لبدء العمل على إنشاء أول منتزه للألعاب المائية في المملكة والأكبر في المنطقة بقيمة 2.8 .
ويهدف المشروع لأن تكون القدية عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة وستسهم في تحقيق العديد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي من أهمها دفع تنويع الاقتصاد وخلق الفرص الوظيفية.
مشروع البحر الأحمر:
جرى افتتـاح جسـر ”شـورى“ أطـول جسـر مائـي داخلي فـي المملكـة، والـذي سـيربط البـر الرئيـس للوجهـة بالجزيـرة الرئيسـية التـي يطـور فيهـا 11 منتجعـاً مــن أصــل 16 منتجعــاً للمرحلــة الأولى مــن وجهــة البحــر الأحمر.
وأعلــن عــن المخططــات التصميميـة لمعهـد الحيـاة البحريـة الأول مـن نوعـه فـي العالـم فـي وجهـة ”أمالا“ الـذي سـيمثل وجهــة ســياحية بحريــة يقــدم تجاربَ متنوعــة مــن تجــارب الواقــع المعــزز، بالإضافة لكونــه مركــز الأبحاث العلميـة، كمـا أعلـن عـن 4 برامـج تدريبيـة منتهيـة بالتوظيـف تسـتهدف خلـق 120 ألف فرصـة وظيفيـة مباشـرة وغيـر مباشـرة فـي وجهتهـا السـياحية.
مشروع نيوم:
أطلقـت شـركة نيـوم للطاقـة والميـاه ”إينـوا“ تعزيـزًا للاستدامة ودعمـاً للاقتصاد الدائــري حيــث وقعــت مذكــرة تفاهــم لبنــاء أول محطــة تحليــة ميــاه تعمــل بالطاقــة المتجــددة بنســبة 100 ،%، كمــا أنشــئ مركــز للابتكارات وتطويــر الهيدروجيــن.
وفــي إطــار خطــة المشــروع واستراتيجيته للإسهام فـي دعـم وتطويـر القطـاع السـياحي أعلـن عـن إنشاء ”تروجينـا“ كوجهـة عالميــة للســياحة الجبليــة فــي نيــوم.
حديقة الملك سلمان:
ومـن أبـرز الإنجازات التـي تمـت خلال العـام الحالـي 2022م، اكتمـال أعمال سـحب التربـة وبـدء أعمال الحفــر، كذلــك البــدء بالأنشطة الإنشائية لجنــاح الــزوار ومجمــع الفنــون الملكــي، والبــدء باسـتيراد النباتـات وإنشاء المشـاتل الخاصـة بهـا.
ومـن أبـرز المسـتهدفات لعـام 2023م والمـدى المتوسـط، اكتمـال غالبيـة الجسـور والأنفاق، والبـدء فـي أعمال المدينـة الذكيـة City Smart، واكتمـال البنيـة التحتيـة للمرحلـة الأولى. وفق “أخبار 24”.
مشروع روشن:
يسعى المشـروع إلى المسـاهمة فـي تحقيـق مسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030 المتمثلـة فـي زيـادة مسـتويات تملك المسـاكن فـي المملكـة إلى 70 ،%، ورفـع مسـتوى جـودة الحيـاة وذلـك مـن خلال تقديم أنمـاط جديـدة للحيـاة فـي 9 مـدن حـول المملكـة حيث يقـدر إجمالـي مسـاحة مشـاريع روشـن في المملكة بنحو 200 مليون م2.
تــم توقيــع مجموعــة مــن الشــراكات العالميــة والمحليــة لتطويــر المملكــة 200 مليــون متر من المراحـل المختلفـة فـي مشـاريعها.