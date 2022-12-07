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جديد المحليات > “هيئة الولاية” تكلف وفدًا لدراسة أحوال القاصرين المقيمين في مصر
07/12/2022   11:00 م

“هيئة الولاية” تكلف وفدًا لدراسة أحوال القاصرين المقيمين في مصر

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كلّفت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وفدًا للاطلاع على أحوال هذه الفئة من المواطنين الذين يعيشون في مصر.

وزار الوفد القاصرين المشمولين بنظام الهيئة، برئاسة مدير مالية المستفيدين عبدالعزيز المنيف، وعضوية مدير شؤون القاصرين ناصر السكران، ومدير البرامج المساندة عبدالمحسن الداؤود.

وأوضح المنيف أن الوفد درس حالة بعض الفئات الكريمة المخدومة من قِبل الهيئة للسعوديين المقيمين في مصر، ممن تقوم الهيئة بالولاية على أموالهم، وإعادة تقييم النفقة المخصصة لهم. وفق “أخبار 24”.

وتقوم الهيئة بتغطية 15 برنامجًا للقاصر المشمول تحت ولاية الهيئة، تشمل جميع احتياجاته وَفْق وضعه المعيشي والمالي.

“هيئة الولاية” تكلف وفدًا لدراسة أحوال القاصرين المقيمين في مصر

جديد المحليات
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