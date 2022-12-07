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جديد المحليات > “إثراء” يشارك في مهرجان “البحر الأحمر السينمائي”
07/12/2022   11:00 م

“إثراء” يشارك في مهرجان “البحر الأحمر السينمائي”

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يشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثانية المقام في جدة، ويستمر حتى السبت المقبل، بمجموعة من المشاريع التي تتضمن الفيلم الختامي للمهرجان “طريق الوادي” من إنتاج إثراء للمخرج السعودي خالد فهد.

ويهدف المركز إلى التعريف على المشاريع والمبادرات الداعمة لصناعة الأفلام والمحتوى في المملكة، إلى جانب عرض فيلمين قصيرين من إنتاج إثراء، هما فيلم “أرجيحة”، وفيلم “رقم هاتف قديم”، بالإضافة إلى العرض الأول من فيلم “قصيدة ملك”.

ويسلط مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام على محتوى الواقع الافتراضي.

وفي هذا السياق يعرض مركز إثراء أفضل خمسة نماذج من العام الأول لبرنامج إثراء للحلول الإبداعية، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي في المملكة من خلال تمكين إنشاء المحتوى الرقمي بما في ذلك تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط وغيرها من التقنيات.  وفق “أخبار 24”.

“إثراء” يشارك في مهرجان “البحر الأحمر السينمائي”

جديد المحليات
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