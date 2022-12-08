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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة” توضح متطلبات الـ (QR) الخاص بالفاتورة الضريبية
08/12/2022   7:08 ص

“الزكاة والضريبة” توضح متطلبات الـ (QR) الخاص بالفاتورة الضريبية

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الشروط والمتطلبات المتعلقة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي يجب أن يوفرها رمز الاستجابة السريعة (QR code).

ولفتت الهيئة، إلى أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) إلزامية على جميع المكلفين المقيمين في المملكة(الخاضعين لضريبة القيمة المضافة) فقط، وذلك ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.

وأضافت بأنه في المرحلة الأولى يعد رمز الاستجابة السريعة (QR code) إلزاميًا للفواتير المبسطة (التي يتم إصدارها عادةً بين المنشأة والفرد)، واختيارياً للفواتير الضريبية (التي يتم إصدارها عادةً بين منشأة ومنشأة). وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه يجب أن تكون الفاتورة الضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53، كما أن QR يجب أنت تتوفر فيه المتطلبات التالية: ( اسم المورد – الرقم الضريبي للمورد – الطابع الزمني الفاتورة ” التاريخ والوقت ” – إجمالي ضريبة القيمة المضافة – إجمالي الفاتورة).

“الزكاة والضريبة” توضح متطلبات الـ (QR) الخاص بالفاتورة الضريبية

جديد المحليات
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