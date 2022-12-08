توقيع 35 اتفاقية في مختلف المجالات بين مؤسسات سعودية وصينية

أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم (الخميس)، توقيع 35 اتفاقية تجمع مؤسسات سعودية وصينية، وذلك تنفيذا لتوجيه من القيادة الرشيدة.
وذكرت أن هذه الاتفاقيات تمثل جميع القطاعات الواعدة في البلدين، مؤكدة أنها ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدبن، وذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن ذلك جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمملكة، وشملت الاتفاقيات الموقعة عدة قطاعات منها الطاقة، والنقل، والتعدين، والخدمات اللوجستية، وتصنيع المركبات، والرعاية الطبية، وسلاسل الإمداد، وتقنية المعلومات.
وفق “أخبار 24”.