وزير الشؤون الإسلامية يصل البحرين ويلتقي نائب رئيس الوزراء

وصل وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم (الخميس) إلى مملكة البحرين، في مستهل زيارة رسمية.
الوزارة: إنه سيتم خلال الزيارة توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال الشؤون الإسلامية، ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف والكراهية.
واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة؛ وزير الشؤون الإسلامية بمكتبه في العاصمة المنامة.
وكان في استقبال آل الشيخ بمطار البحرين الدولي، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني نواف بن محمد المعاودة، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي.
وفق “أخبار 24”.