مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات وانخفاض الإصابات الجديدة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات، وانخفاض الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 18 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826064 إصابات بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 50 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813498 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل دخول 7 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 34 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ارتفاع الوفيات بتسجيل 3 حالات وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9480 حالة وفاة.