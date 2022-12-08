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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
08/12/2022   3:54 م

ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ، اليوم الخميس بقصر اليمامة بالرياض.

ورحب ولي العهد في بداية اللقاء بفخامة الرئيس الصيني في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة في المملكة.

من جهته، عبر الرئيس الصيني عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وكان الرئيس الصيني قد وصل إلى قصر اليمامة في الرياض لعقد قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان في استقباله بالديوان الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الزائر. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الرئيس شي جين كان قد وصل المملكة أمس الأربعاء، في زيارة رسمية للمملكة تستغرق ثلاثة أيام؛ تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة والصين.

ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض

ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني

ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني

ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض

ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

جديد المحليات
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