بَدْء تداوُل أسهم أمريكانا للمطاعم العالمية بالمملكة الإثنين المقبل

أعلنت “تداول” اليوم (الخميس) عن بدء وإدراج تداول أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية “بي إل سي “في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، كإدراج مزدوج ومتزامن في المملكة والإمارات.
وأوضحت “تداول” أنه لن يتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي على أسهم الشركة للثلاثة أيام الأولى للإدراج مع تطبيق الحد الثابت للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأشارت إلى أنه ابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي ليكون -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وذلك وفقاً لإجراءات التداول والعضوية. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبها أفادت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، اليوم (الخميس) إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.