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جديد المحليات > وزير الثقافة: ميزانية 2023 تعكس النجاحات الكبيرة التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة
08/12/2022   3:53 م

وزير الثقافة: ميزانية 2023 تعكس النجاحات الكبيرة التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة

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قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان: إن مضامين ميزانية المملكة لعام 2023 تعكس النجاحات الكبيرة التي تحققت في ظل قيادة حكيمة وملهمة، وتؤكد مضي المملكة قدماً نحو تحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية 2030″.

وأكد وزير الثقافة أن القطاعات الثقافية في المملكة تعيش عصرًا ذهبيًا في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ودعمهما التاريخي وغير المسبوق للثقافة بوصفها محورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.

وأشار إلى استمرار رحلة البناء في القطاعات الثقافية وصولاً إلى أهداف الرؤية الطموحة التي يقودها ولي العهد، ووفق منظومة ثقافية تعمل على التحفيز والدعم والتمكين.  وفق “أخبار 24”.

وهنأ وزير الثقافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصدور الميزانية.

وزير الثقافة: ميزانية 2023 تعكس النجاحات الكبيرة التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة

جديد المحليات
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