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رياضة > لاعب البرازيل: تعافيت من الإصابة.. ومنتخب كرواتيا يضم لاعبين كباراً
08/12/2022   4:32 م

لاعب البرازيل: تعافيت من الإصابة.. ومنتخب كرواتيا يضم لاعبين كباراً

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أعلن مدافع المنتخب البرازيلي، دانيلو، تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وأنه أصبح في حالة جيدة ولا يجد مشكلة للعب في مراكز مختلفة.

وقال دانيلو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كرواتيا، الذي عُقد اليوم (الخميس): “الفريق بشكل عام يتحسن باستمرار فيما يتعلق بالجانب الخططي، وعلينا أن نكون حذرين في المباراة؛ كرواتيا شاركت 6 مرات في كأس العالم ولهم باع طويل في المسابقة”.

وأتم مدافع المنتخب البرازيلي تصريحاته بقوله: “منتخب كرواتيا لديه لاعبين كبار، منهم لوكا مودريتش على سبيل المثال الذي حظيت بفرصة اللعب معه. أعتقد إنهم يقدمون أداءً جيداً ويلعبون بتركيز شديد. علينا أن نكون على أتم الاستعداد”.وفق “أخبار 24”.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره الكرواتي، يوم غد الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

لاعب البرازيل: تعافيت من الإصابة.. ومنتخب كرواتيا يضم لاعبين كباراً

رياضة
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