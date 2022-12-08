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رياضة > لاعب المغرب يرد على إشادة مدرب إسبانيا السابق إنريكي
08/12/2022   4:32 م

لاعب المغرب يرد على إشادة مدرب إسبانيا السابق إنريكي

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ردّ لاعب منتخب المغرب عز الدين أوناحي على إشادة المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لويس إنريكي.

وقال أوناحي، وفقًا لموقع “لو سبورت 360” المغربي: “لم أتمكن من مشاهدة تصريح لويس إنريكي حيث كنت أخضع لفحص المنشطات”.

وأتم لاعب المغرب تصريحاته بقوله: “أنا سعيد بحديثه عني بهذا الشكل وخاصة أنه من مدرب كبير بحجم إنريكي وحققنا فوزًا تاريخيًا على إسبانيا ونسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في كأس العالم”. وفق “أخبار 24”.

وقال إنريكي عقب هزيمة بلاده أمام المغرب في دور الـ 16 من كأس العالم: “تفاجأت بأداء اللاعب رقم 8، لا أعرف اسمه أعتذر، يا إلهي من أين جاء هذا اللاعب؟ إنه يلعب بشكل جيد، أشرف حكيمي وزياش معروفان، وكذلك يوسف النصيري وإمرابط، نعرف إمرابط أيضا، لكن هذا اللاعب لم يتوقف عن الركض، ناقشت ذلك مع الجهاز الفني، رائع”.

لاعب المغرب يرد على إشادة مدرب إسبانيا السابق إنريكي

رياضة
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