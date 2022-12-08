أعلنت وزارة السياحة، إطلاق برنامج «تحدي الوجهات السياحية»، في 3 مناطق رئيسية تشمل كلا من العاصمة الرياض، والطائف والأحساء.
وذكرت الوزارة أن البرنامج يهدف لتحفيز روّاد الأعمال المبتكرين في قطاع السياحة في المملكة، إذ يتضمن برنامج “تحدي الوجهات السياحية”، مبدأ الابتكار المفتوح عن طريق إشراك المجتمع المحلي في تقديم حلول لتسعة تحديات لثلاث وجهات مستهدفة، وصولاً لأفضل الحلول المبتكرة وخلق بيئة سياحية جاذبة للسيّاح والمستثمرين في تلك المناطق.
وأضافت أن البرنامج يتكون من ثلاث مراحل رئيسية في كل منها برنامج تدريبي يتم تنفيذه افتراضياً خلال يومين تدريبيين: أولاها تتضمن دعم المشاركين لتطوير مهاراتهم في البحث والتحليل واكتشاف الفرص، وثانيها إكساب المشاركين مهارات التفكير الإبداعي وتوليد الحلول.
وأبانت أن المرحلة الثالثة تركز على اختبار النماذج الأولية والتجهيز لإطلاق المشاريع الريادية المرشحة إلى السوق، حيث سيجري خلال البرنامج، إعداد ورش عمل افتراضية لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع تجارية، حيث سيتم اختيار أفضل الأفكار النهائية.
وتشتمل تحديات وجهة الرياض، مسار التقنيات الذكية لقطاع المأكولات والمشروبات، ومسار النقل الفردي، ومسار ابتكار تقنيات الرياضة والترفيه بما يضمه من إدارة التذاكر وإدارة الفعاليات والحشود.
وأضافت أن تحديات وجهة الطائف تشمل مسارات الثروة المحلية «الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية»، ومسار التجارب الريفية، ومسار حلول الضيافة، وانتهاءً بتحديات وجهة الأحساء، والمتضمنة مسار القرى الفريدة «المساكن والخدمات المساندة»، الأطباق الشعبية، والمنتجات المحلية بما فيها من الهدايا التذكارية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أن نهاية البرنامج، تكريم أفضل الحلول المشاركة في الحفل الختامي المقرر إقامته في مدينة الرياض، بحضور جميع المتأهلين في البرنامج وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المستثمرين؛ لدعم وتمكين المبتكرين وروّاد الأعمال في المنظومة السياحية.