مدرب ألميريا: يجب أن تكونوا سعداء بالمنتخب السعودي.. والنصر من أفضل أندية المملكة

أشاد المدير الفني لفريق ألميريا الإسباني، فرانسيس روبي بأداء المنتخب الوطني السعودي خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022.
وقال روبي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد اليوم (الخميس) بخصوص مباراته أمام النصر: “يجب أن تكونوا سعداء بمستوى المنتخب السعودي في كأس العالم وهذا دليل على تطور الكرة السعودية”.
وأتم المدير الفني لفريق ألميريا تصريحاته بقوله: “النصر من أفضل الأندية السعودية؛ فيملك بصفوفه لاعبين مميزين مثل: سامي النجعي وأندرسون تاليسكا وفينسنت أبوبكر”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد ألميريا لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم غد الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد يوم الجمعة المقبل.
وتعود بعثة فريق النصر، اليوم الخميس، إلى العاصمة الرياض قادمة من أبو ظبي العاصمة الإماراتية بعد نهاية معسكره الإعدادي الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي.