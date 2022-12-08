قطر تدخل موسوعة “غينيس” بأكبر لوحة في العالم مستوحاة من كرة القدم

أعلنت وزارة الثقافة القطرية عن تدشين أكبر لوحة ثقافية رياضية في العالم بمساحة تقترب من 10 آلاف متر مربع، تكفي لتغطية ملعب كامل لكرة القدم.
وأكد المحكم الرسمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، شادي جاد، أنه تم تحقيق الرقم القياسي بمساحة 9652 مترا مربعا، أي 6 أمثال الرقم القياسي العالمي السابق، والمسجل للفنان البريطاني ساشا جعفري، بلوحة تبلغ مساحتها 1595 مترا مربعا.
وأوضح الفنان صاحب اللوحة عماد صالحي (42 عاما) أنه أراد بهذه اللوحة التعريف بالتراث العربي، فهي تحتوي على معالم كثيرة عربية، وخطوط عربية، تكشف عن تاريخ كأس العالم من بدايته لنهايته، عبر المزج بين الرياضة والثقافة والفن. وفق “أخبار 24”.
وتروي اللوحة قصة لعبة كرة القدم، واللحظات المهمة من تاريخ كأس العالم، إضافة إلى مشاهير اللعبة، فيما استغرق عملها 5 أشهر، بمعدل 18 ساعة يوميا، عبر استخدام 3 آلاف لتر من الطلاء و150 فرشاة.
#قنا_فيديو |
لوحة “قصة كرة”.. تجسيد حي للنهضة الفنية والثقافية التي تشهدها الدولة#قنا #قطر2022 pic.twitter.com/ycQ3R0UMQA
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 8, 2022