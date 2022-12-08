“الحج والعمرة” تنظم معرض “إكسبو الحج” مطلع يناير المقبل

تعتزم وزارة الحج والعمرة تنظيم مؤتمر ومعرض لخدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج 2023″، بداية يناير المقبل.
وسيقام المؤتمر والمعرض في محافظة جدة لاستعراض الخدمات والحلول المبتكرة لتسهيل إجراءات وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر، ورفع جودة الخدمات المقدمة، والإسهام في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية.
ويهدف المؤتمر إلى جمع صنّاع القرار، وروّاد الأعمال، والمبتكرين، والباحثين تحت سقف واحد؛ لبحث وتنفيذ مجموعة من الحلول الميسرة والخيارات المبتكرة لتسهيل رحلة أداء الحج والعمرة بيسر وطمأنينة، وتأهيل المواقع الدينية والمعالم التاريخية، واستحداث الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وسيشهد “إكسبو الحج”، استعراض العديد من الابتكارات والبرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة في الحج والعمرة، وتقديم ورش عمل تناقش الأنشطة التي تسعى من خلالها الوزارة لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
وسيتضمن المؤتمر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص.
ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة بمؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2023 للحجز من خلال الرابط المخصص لذلك.