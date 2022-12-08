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جديد المحليات > “الترفيه”: 6 ملايين زائر لمناطق وفعاليات موسم الرياض من 130 دولة
08/12/2022   4:31 م

“الترفيه”: 6 ملايين زائر لمناطق وفعاليات موسم الرياض من 130 دولة

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كشفت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الخميس)، أن فعاليات ومناطق موسم الرياض استقبلت أكثر من 6 ملايين زائر حتى الآن من 130 دولة حول العالم.

وجذبت مناطق الموسم الترفيهية الزوار من داخل وخارج المملكة بفعالياتها المتنوعة وتجاربها الاستثنائية في مجالات الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، والحفلات، والمسرحيات، والمعارض العالمية والمسرحيات والحفلات الغنائية والاستعراضات الضخمة.

ونظم الموسم لزواره العديد من المهرجانات، ومنها مهرجان الثقافات في حديقة السويدي، ومهرجان فيراري، و”فان فاستيفال”، ومهرجان RUSH بمنطقة واجهة الرياض الذي يعد الأكبر للرياضات الإلكترونية والألعاب الافتراضية ويقدم أشهر الألعاب والتجارب الحقيقية. وفق “أخبار 24”.

كما جهز منطقة “أنمي تاون” أكبر مدينة أنمي في العالم، والتي توفر لزوارها أجواء من الخيال والإثارة، ومنطقة “ليتل رياض”، التي افتتحت مؤخراً وتُمثّل تجربة ترفيهية استثنائية لزوار الموسم هذا العام.

“الترفيه”: 6 ملايين زائر لمناطق وفعاليات موسم الرياض من 130 دولة

جديد المحليات
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