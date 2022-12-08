إنجازات الجهات الحكومية في 2022 والمستهدف في 2023

كشف بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م أبرز الإنجازات التي حققتها مختلف الجهات الحكومية عام 2022م.
واشتمل كذلك على مستهدفات الجهات الحكومية عام 2023م، إلى جانب النفقات المخصصة لأبرز قطاعات المشـاريع الجديـدة.
قطاع التجهيزات الأساسية والنقل
يضم القطاع 16 جهة حكومية، تمثلت أبرز مهامها في الطــرق، والموانــئ، والمطــارات، والإسكان، والاتصالات وتقنيــة المعلومــات، والبيانـات والـذكاء الاصطناعي، والخدمـات البريديـة، والفضـاء، والمـدن الصناعيـة مثـل مـدن الجبيـل، وينبـع ورأس الخيـر وجـازان، بينما جاءت مخصصاته في الميزانية الجديدة بمبلغ 34 مليار ريال.
الإسكان
تمثلت أبرز إنجازات الإسكان في 2022 بإتاحـة 24 ألـف وحـدة سـكنية متنوعـة بالشـراكة مـع المطوريـن العقارييـن في مختلف مناطـق المملكـة، والتعاقد علـى نحـو 30 ألـف أخرى لتوفيرهـا للأسر الأشد حاجـة بالتعـاون مـع الجمعيـات الخيرية.
فيما تستهدف في 2023 خدمـة 120 ألـف أسـرة لتسـتفيد مـن جميـع الخيـارات والحلـول السـكنية التـي يوفرهـا عبر برنامج سـكني.
الاتصالات وتقنية المعلومات
شهد ســوق الاتصالات نمواً بـــنسبة 1.7 %، وزيــادة حجــم ســوق قطــاع تقنيــة المعلومــات بنســبة 6.14 % للعام الجاري، مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضي، إلى جانب نمـو عـدد الشـركات.
ويستهدف في 2023 رفـع نسـبة تغطيـة الألياف الضوئيـة للمنـازل فـي جميـع مناطـق المملكـة مـن 61% إلــى 64% ، ورفــع نســبة تغطيــة النطــاق العريــض المحمــول “الجيــل الرابــع ” إلــى 99 % إلى جانب زيــادة حجــم ســعات مراكــز البيانــات والخدمــات الســحابية إلــى 150ميجــا واط.
النقل والخدمات اللوجستية
أطلق النطاق 5 مشــاريع للنقــل العــام بالحافلات فــي عام 2022 لـ 11 مدينــة ومحافظــة بالمملكــة، بواقـع ، 293 حافلـة، لتهيئـة البيئـة المناسـبة لجـذب الاستثمارات وتعزيـز التنافسـية فـي قطـاع النقـل وتوفيـر خيـارات تنقـل أسـهل وأسـرع.
أما في 2023 فيخطط النطاق لإطلاق 12 منصــة لتعزيــز جــودة وتنافســية الخدمــات اللوجســتية ورفــع كفــاءة حركــة البضائــع، وزيــادة ســعة الشــحن عبــر خطــوط الســكك الحديديــة لتصــل إلــى 8.12 مليــون طــن، وربـط مختلـف مـدن المملكـة وموانئهـا، وتخفيـف الانبعاثات الكربونيــة.
قطاع التعليم
جاءت أبرز الإنجازات عام 2022 بتحقيق المملكة المرتبـة 35 عالميـاً مـن بيـن 191 دولـة فـي مؤشـر التنميـة البشـرية فــي تقريــر برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي، واعتمــاد ينبــع الصناعيــة ضمــن الشـبكة العالميـة لمـدن التعلـم، إلى جانب بنـاء 71 مدرسـة حديثـة ومجمـع تعليمـي تضـم 1.63 ألف فصل دراسي بطاقة اسـتيعابية 50 ألـف طالـب وطالبـة فـي محافظـة جـدة خلـال 50 يـوما، وإطلاق المرحلــة الرابعــة لبرنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين للابتعاث الخارجــي وفــق تخصصــات نوعيــة ، حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين 2.328 ألف طالــب وطالبــة حتــى تاريخــه.
أما في عام 2023 فيستهدف إطلاق أول نظــام وطنــي لتمويــل ودعــم البحــث والابتكار تحــت عنــوان “برنامــج التمويــل المؤسســي، وكذلك إطلاق منصة ” أدرس فــي الســعودية” للتعريــف بجهــود المملكــة فــي مجــال المنــح الدراســية وتوحيــد عمليــة القبــول وتســريع الإجراءات للطلاب غيــر الســعوديين فــي جميــع دول العالــم، وتخصيـص المـدارس الداخليـة لتوطيـن صناعـة التربيـة الخاصـة واسـتحداث أكثر من 3.6 ألـف فرصـة عمـل مباشـرة.
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
فرغت المدينة في عام 2022 مـن التشغيل الأولي لمشـروع تطوير تقنيات البنـاء المتقـدم لتسريع عملية بنـاء وتشـیید المسـاكن فـي مـدة لا تتجـاوز 30 یـوما مـع أتمتـة كامـل عمليات التصنیع، والانتهاء مــن تســليم خــط إنتــاج أول مصنــع لهيــاكل الطائــرات مــن المــواد المركبــة بالمملكــة إلــى شــركة ســامي للبــدء بمرحلــة التشــغيل، بهــدف توطيــن 50% من الصناعــات العســكرية بحلــول عــام 2023م.
أما في 2023 فتستهدف إنشــاء وتشــغيل مركــز القــدرات للثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي قطاعــات الطاقــة والتعديــن والصناعــة والخدمــات اللوجســتية، لتوفيــر التدريــب المتخصــص، وإنتــاج أليــاف كربونيــة بمواصفــات ميكانيكيــة عاليــة، لتطبيقــات الفضــاء والطيــران والطاقـة والدفـاع، لزيـادة كفـاءة الاستفادة مـن المـواد الخـام وتنويـع مصـادر الإنتاج المحلــي.
قطاع الخدمات البلدية
يضم القطاع 300 جهة وتتمثل أبرز مهامه في البنيـة التحتيـة للمـدن، وتنميـة المـدن السـعودية، وإقامـة الأنشطة الترفيهيـة والمهرجانـات والمناسـبات، والرفـع مـن جـودة الحيـاة داخـل المـدن، فيما بلغت مخصصاته في ميزانية 2023م 63 مليار ريال.
خدمات بلدية
جاءت أبرز إنجازات النطاق في 2022 باســتكمال تطويــر عــدد مــن الحدائــق بمســاحة إجماليــة 910.364 متر مربع ومجاورات سـكنية حدائـق وسـاحات بمساحة 12 كـم، لتكـون المـدن أكثـر ملاءمة للإنسان وخلـق بيئـة صحيــة وصديقــة للبيئــة، إلى جانب توقيع أكثــر مــن 2.4 ألف عقــد اســتثماري وطــرح أكثــر مــن 2.7 ألف فرصــة اســتثمارية لخلــق فــرص عمــل للمواطنيــن.
وتتمثل مستهدفات النطاق في 2023 باسـتكمال المرحلـة الثالثـة مـن إسـتراتيجية تطويـر البنيـة الاستثمارية بتأسـيس 5 شـركات جديـدة كأذرع اسـتثمارية للأمانات، وإعــداد الأكواد العمرانيــة لــ 5 مناطــق و45 محافظــة، وتأســيس اســتوديوهات تصميميــة للأكواد العمرانيــة بالأمانات والانتهاء مــن إعــداد وتطويــر المخطــط الإستراتيجي الشــامل لمســارات الأودية والســيول داخــل النطاقــات العمرانيــة بجميــع مــدن ومحافظــات المملكــة.
قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية
يضم القطاع 25 جهة وتتمثل أبرز مهامه في الجانـب الصحـي والذي يشـمل الخدمـات الصحيـة والإسعافية والتشـريعية والأبحاث، والمــوارد البشــرية والجانــب الاجتماعي ويشــمل خدمــات الضمــان والرعايــة الاجتماعية والثقافــي والإعلامي والرياضــي والترفيهــي، وإدارة برنامــج جــودة الحيـاة، فيما بلغت الميزانية المخصصة له في 2023م مبلغ 189 مليار ريال.
الصحة
شهد عام 2022 التوسـع فـي خدمـات العيـادات الافتراضية حيـث بلـغ عـدد المسـتفيدين 4.5 مليـون مسـتفيد بنهايـة الربـع الثانـي، وتشـغيل أول 20 عيـادة تخصصيـة فـي خدمـات التأهيـل الطبـي، وربطهـا بنظـام موعـد فــي المناطــق والتجمعــات.
ووصلـت نسـبة التحصيـن ضـد فيروس كورونا للجرعـة الواحـدة نحـو 86% بواقـع 26 مليــون جرعــة، والجرعتيــن بنســبة 81% بحوالــي 24 مليــون جرعــة، والجرعــة التنشــيطية نحــو 40 % بواقــع 12 مليــون جرعــة.
ويستهدف النطاق في 2023 التوسـع فـي الخدمـات المتخصصـة لكبـار السـن باعتمـاد 4 مستشـفيات فـي المناطـق الرئيسـية “الوسـطى، الغربيـة، الشـرقية، الجنوبيـة” لتصبـح صديقـة لكبـار الســن، بالإضافة للتوســع فــي نطــاق الخدمــات الصحيــة المنزليــة، وخدمــات الغسـيل الكلـوي المنزلـي، وخدمـات التنفـس الصناعـي المنزلـي وخدمـات رعايـة الأم والطفـل مـا بعـد الـوالدة المنزليـة والرعايـة التلطيفيـة، وتفعيـل خدمـات الأولية بواسـطة نمـوذج طبيـب لـكل أسـرة.
كما يستهدف التوسـع فـي التغطيـة الطبيـة للمناطـق الطرفيـة بواسـطة 60 عيـادة متنقلـة لتقديـم خدمـات الرعايـة الصحيـة الأولية للوصـول إلـى نسـبة تغطيـة 88%.
الموارد البشرية
جاءت أبرز إنجازات النطاق عام 2022 بوصول عـدد السـعوديين فـي سـوق العمـل نحو 2.2 مليـون كفـاءة سـعودية وهـو الأعلى تاريخيـاً مـن حيـث عـدد العامليـن السـعوديين فـي القطـاع الخـاص، كما انخفض معدل البطالـة حيـث بلـغ9.7% فـي الربـع الثانـي، إلى جانب تحقيــق مســتهدف برنامــج توطيــن – المرحلــة الأولى بتحقيــق أكثــر مــن 161 ألــف وظيفـة، وإطلاق 9 قـرارات توطيـن تهـدف إلـى خلـق أكثـر مـن 77 ألـف وظيفـة.
وفي عام 2023 يستهدف النطاق توطيـن أكثـر مـن 11 نشـاطا ومهنـة، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامـج توطيـن، لزيـادة فـرص العمـل للمواطنيـن بتوفيـر 170 ألـف وظيفـة، إضافة إلى توقيـع اتفاقيـة الفحـص المهنـي لتنظيـم اسـتقدام العمالة وتنظيـم العلاقة التعاقدية والمسـاهمة في ترتيب المملكة في مسـتوى التنافسـية العالمي.
الإعلام
تمثلت أبرز الإنجازات في مجال الإعلام بإطلاق مبـادرة ميدياثـون لفتـح نافـذة بيـن الإعلام والمجتمـع لتحقيـق تشـاركية فعالة وتطويـر منظومـة الإعلام وتقديـم حلـول للتحديـات الإعلامية بطـرق مبتكرة، فيما سيشهد عام 2023 إطلاق منصــة موســوعية وموثوقيــة مرئيــة “ســعوديبيديا” والتســويق الدولــي لهــا لنشــر المقالات بعــدة لغــات بتصنيفــات وفئــات المحتــوى الدينيــة والاجتماعية والثقافــة والتاريخيــة والاقتصادية والسياســية، إلى جانب إطلاق برنامـج ” IGNITE “لمبـادرة التدريـب المهنـي فـي المحتـوى الرقمـي، ومبـادرة أكاديميـة الإعلانات الرقميـة، لتوفيـر 300 فرصـة تدريـب مهنـي فـي مجالات الألعاب والفيديـو والصوتيـات والإعلانات الرقميـة.
الترفيه
أطلق القطاع في 2022 برنامـج قـادة الترفيـه لتطويـر الكـوادر الوطنيـة لــ 30 قائـدا تنفيـذيا مـن صنـاع القــرار، مــن خلال الابتعاث والتدريــب فــي مجــال التطويــر القيــادي بالتعــاون مــع الجامعــات الرائــدة والشــركات العالميــة.
الرياضة
في المجال الرياضي تم إصــدار 68 رخصــة لأكاديميات رياضيــة، بهــدف زيــادة حجــم القطــاع الرياضــي، وتعزيــز العائــد الاقتصادي، وخلــق وظائــف فــي مختلــف المجالات الرياضيــة، إلى جانب تطويــر وتفعيــل 6 ملاعب كــرة قــدم، ومضمــار جــري، وصالتيــن رياضيتيــن للألعاب القتاليــة، وكــرة اليــد، لتحســين المنشــآت الرياضيــة وتوفيــر خدمــات متنوعــة بجــودة عاليــة.
ويستهدف النطاق عام 2023 تنظيم معرض إكسـبو اتحاد الرياضة للجميع “EXPO – SFA ” ورفع مشـاركات المملكة فـي الفعاليـات الرياضية الإقليمية والعالمية.
قطاع الموارد الاقتصادية
يضم القطاع 42 جهة حكومية وخصصت له ميزانية لعام 2023 م بمبلغ 72 مليار ريال، وتتمثل أبرز مهامه في البنيـة التحتيـة للبيئـة والميـاه والزراعـة، وإنتـاج الميـاه المحلاة والصـرف الصحـي، ومصـادر الطاقـة والثـروة المعدنيـة، إضافـة إلـى تطوير بيئة السـياحة والاستثمار، وتنميـة الصناعـة، والصـادرات ودعـم المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، وعقـارات الدولـة، وتعزيـز المحتـوى المحلـي، والتخطيـط المالـي والاقتصادي.
كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
نجح النطاق خلال عام 2022 في تحقيق خفـض مالـي مباشـر بمقـدار 25 مليـار ريـال وخفـض مالـي غيـر مباشـر مـن خلال تفــادي تكاليــف إضافيــة بمقــدار 20 مليــار ريــال ، إلى جانب توطيـن الوظائـف فـي عقـود التشـغيل والصيانـة وتوفيـر 28 ألـف فرصـة وظيفيـة للسـعوديين.
ويستهدف في 2023 توفيــر 28 ألــف فرصــة وظيفيــة للســعوديين عبر توطين الوظائــف فــي عقــود التشــغيل والصيانــة وإعــداد البرامــج التدريبيــة، وتحقيــق وفــر مالــي بمقــدار 30 مليــار ريــال من خلال رفــع كفــاءة الإنفاق الرأســمالي.
البيئة والمياه والزراعة
فعل النطاق عام 2022 حوكمــة منظومــة الأمن الغذائــي بمشــاركة 11 ممثــلا مــن جهــات معنيــة لتعزيـز الأمن الغذائـي فـي المملكـة لتوفيـر السـلع الغذائيـة فـي ظـل الأزمة الروسـية الأوكرانية مـن خلال تخصيـص مبلـغ 9.5 مليـار ريـال، إضافة إلى تعزيــز مصــادر ميــاه الشــرب مــن الميــاه الجوفيــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة بحفر 143 بئرا بطاقة إنتاجية 357 ألف متر مكعب يومياً.
أما في 2023 فيستهدف زيــادة نســبة تغطيــة ميــاه الشــرب للســكان إلــى 88.7% وزيــادة نســبة تغطيــة خدمــة الصـرف الصحـي للسـكان إلـى 65.5%، وزيـادة متوسـط سـاعات الضـخ اليومـي للأحياء المخدومـة بمعـدل 21.5 سـاعة بنهايـة العام، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع الإقراض السـنوي لتمويـل المحفظـة الائتمانية الـى 6.5 مليـار ريـال، وحفـر 19 بئـرا فـي مختلـف مناطق المملكة، وإنشـاء 33 سـدا بسـعة تخزينيـة 507 ملايين متر مكعب، إضافة إلى إنشـاء المركـز الإقليمي للتغيـر المناخـي بمدينـة جـدة، وإنشـاء المركـز الإقليمي للإنذار المبكـر مـن العواصـف الغباريـة والرمليـة.
التجارة
جاءت أبرز إنجازات النطاق عام 2022 بتقـدم المملكـة 8 مراكـز عالميـاً فـي تقريـر الكتـاب السـنوي للتنافسـية، كمـا سـجلت ثانـي أفضـل تقـدم بيـن الـدول محـل القيـاس، والمرتبـة الــ 7 مـن بيـن دول مجموعـة العشــرين، وصـدور نظـام الشـركات، وإطلاق النســخة الجديــدة مــن نظــام التصويــت الإلكتروني للغــرف التجاريــة دون تدخــل بشــري.
ويستهدف عام 2023 التوسـع فـي التغطيـة الجغرافيـة للملحقيـات التجاريـة لتنميـة التبـادل التجـاري، وتعزيـز دور القطـاع الخـاص فـي التجـارة الدوليـة إلى جانب أتمتـة رصـد الأسعار ومتابعـة المخـزون التموينـي بهـدف رصـد حركـة الأسعار للسـلع ومراقبـة تأميـن المخـزون
الصناعة والثروة المعدنية
طــرح النطاق في 2022 أول مــزاد تعدينــي لرخــص محاجــر مــواد البنــاء لــ 13 موقــعا بإجمالــي إيــرادات تجــاوزت 39 مليــون ريــال، إضافة إلى تطوير 56 مليون متر مربع كمواقــع صناعيــة فــي مــدن الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع .
وشملت الإنجازات إنشــاء 176 مصنــع ومنتــج جاهــز بالمــدن الصناعيــة بســدير والدمــام الثانيــة والخــرج ، واسـتقطاب شـركة لوسـيد الواعـدة فـي صناعـة السـيارات الكهربائيـة فـي مدينـة الملـك عبــد اللــه الاقتصادية، كأول مصنــع لهــا خــارج أمريكا، والــذي يسـتهدف صناعـة 300 ألـف سـيارة سـنوياً بحلـول عـام 2030م.
أما في 2023 يستهدف النطاق توطيـن صناعـات نوعيـة فـي 10 قطاعـات، منهـا صناعة السـيارات، والصناعـات البحرية والصناعات الطبيـة والدوائيـة، مـن خلال تفعيـل الإستراتيجية الوطنية، واسـتقطاب اسـتثمارات صناعيـة نوعيـة إلـى مـدن الهيئـة الملكيـة للجبيـل وينبـع بحجـم اسـتثمارات تقـدر بنحو 24.8 مليـار ريـال وتوفيـر مـا يقـارب 7.2 ألف فرصـة وظيفيـة، إلى جانب إنشــاء 105 مصانــع جاهــزة، ودعــم سلاسل الإمداد الأساسية لصناعــة الطيــران مــن خلال تطويــر 10 فــرص اســتثمارية واعــدة للنهــوض بالصناعــات المتقدمــة جــداً، ونقــل المعرفــة فــي صناعــة الطيــران إلــى المملكــة، إضافة إلى تســجيل العلامة التجاريــة “صنــع فــي الســعودية” فــي مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول الإقليمية والإسلامية والعالميــة المســتهدفة لتعزيــز التواجــد الدولــي.
عقارات الدولة
نجح النطاق خلال عام 2022 في توفيــر قنــاة نظاميــة جديــدة تتيــح تمليــك المســتخدم الحالــي للأراضي الزراعيــة بعــد تقييمهـا وبيـان عـدم جـدوى الاحتفاظ بهـا فـي محفظـة الدولـة العقاريـة عبـر إلزامـه بتطبيـق معاييـر رفـع الغطـاء النباتـي والحفـاظ علـى الحيـاة البيئيـة والتي سـيتم توفيرها عبـر مبـادرة السـعودية الخضـراء، بينما يهدف في 2023 إلى الانتهاء ممـا يقـارب 90% مـن طلبـات المسـتفيدين المتقدميـن عبـر الأمانة العامـة للجـان النظـر فـي طلبـات تملـك العقـارات.
الطاقة
تمثلت أبرز نجاحات نطاق الطاقة في قيـادة المملكـة لمجموعـة أوبـك+ ودعـم اسـتقرار أسـواق البتـرول مقارنـة بالتقلبـات الكبيـرة فـي أسـواق الطاقـة الأخرى والوصـول إلـى قـرار بتمديـد اتفاقيـة أوبـك+ حتـى نهايـة عـام 2023م مـع خفـض الإنتاج مـن مسـتويات الإنتاج المخصصـة للـدول فـي ً شـهر أغسـطس بمليونـي برميـل يوميـا فـي إجـراء اسـتباقي.
كما تم إنجـاز عـدة أعمـال رئيسـية لمشـروع بنـاء أول محطـة لإنتاج الكهربـاء بالطاقـة النوويـة فـي المملكـة، واستلام العـروض، وطــرح الديــزل النظيــف فــي الأسواق بالمملكة، لخفــض استهلاك الوقــود.
ويستهدف النطاق في 2023 تنفيــذ الإستراتيجية الوطنيــة للبتروكيماويــات لتحويــل 4 ملايين برميــل يوميــا مــن البتــرول وســوائل الغــاز إلــى بتروكيماويــات داخــل وخــارج المملكــة، وخفــض استهلاك وقــود الديــزل فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائية بمقــدار 5.062 برميــل، وربــط مســتخدميه بالشــبكة الكهربائيــة، إضافة إلى تعزيــز الربــط الكهربائــي للمملكــة مــع الــدول والتبــادل التجــاري للكهربــاء لتعظيــم الاستفادة مــن الموقــع الاستراتيجي للمملكــة لتكــون مركــزاً عالميــاً للربــط وتصديــر الطاقــة الكهربائيــة.
السياحة
أطلق النطاق عام 2022 حملـة رفـع الوعـي بالمملكـة كوجهـة سـياحية عالميـة ، وحملــة تحفيــز الســياحة الداخليــة لرفــع عــدد الزيــارات فــي المملكــة والإنفاق السـياحي مـن الداخـل والمسـاهمة فـي رفـع الناتـج المحلـي الإجمالي، حيـث بلغت عـدد الزيـارات الداخليـة أكثـر مـن 33 مليـون زيـارة خلـال الخمسـة أشـهر الأولى مـن عـام 2022م .
ويستهدف في 2023 تحقيـق 834 ألـف وظيفـة فـي القطـاع السـياحي وذلـك مـن خلـال تمكيـن نمـو قطـاع الســياحة الموجــه إلــى الســائح المحلــي والدولــي حيــث يســاهم فــي خفــض نســب البطالـة وخلـق مسـارات ومهـن وظيفيـة جديـدة فـي سـوق العمـال بمـا يقـارب 1.6 مليـون وظيفـة سـياحية، وتحقيــق 5.2% كنســبة مســاهمة لقطــاع الســياحة فــي الناتــج المحلــي الإجمالي للمملكـة.
الاقتصاد والتخطيط
يستهدف النطاق في عام 2023 توفيــر نتائــج تفصيليــة للتعــداد العــام للســكان والمســاكن وتوفيرهــا لمتخــذي القــرار وراسـمي السياسـات والباحثيـن لدعـم الخطـط التنمويـة علـى مـدى السـنوات العشـر التاليـة، وقيــادة جهــود المملكــة فــي ملــف مجموعــة عمــل التنميــة تحــت الرئاســة الهنديــة لتعزيـز التنميـة فـي البلـدان وإبـراز جهـود المملكـة ودورهـا العالمـي فـي دعـم تنميـة الــدول الناميــة.
قطاع الإدارة العامة
يضم القطاع 33 جهة وتتمثل أبرز مهامه في دعــم الأجهزة الإدارية والتشــريعية، وزارة الخارجيــة، والمحاكــم، وخدمــات الشـؤون الإسلامية، وحقـوق الإنسان والعنايـة بالحرميـن الشـريفين، بينما الميزانية المخصصة له في 2023 مبلغ 37 مليار ريال.
العدل
أطلق النطاق عام 2022 المحكمــة الافتراضية لنظــام التنفيــذ المتكامــل، منصـة “تأجيـر” بالتعـاون مـع هيئـة النقـل، كما دشن مركـز تهيئـة الدعـاوى، ومحكمتــي الأحوال الشــخصية والاستئناف بالمنطقــة الشــرقية، كمحاكــم نموذجيــة، ويستهدف في 2023 إطلاق وتفعيــل الاعتراض علــى المخالفــات المروريــة فــي المحاكــم.
الحج والعمرة
أطلق النطاق 21 منصــة إلكترونيــة معتمدة في عام 2022 لخدمــات المعتمريــن الأفراد مــن جميــع أنحــاء العالـم، وتوسـعة نطـاق خدمـات تطبيـق اعتمرنـا دوليـاً “124 دولـة حتـى الآن، وتمديـد فتـرة الإقامة بتأشـيرة العمـرة لتصبـح 3 أشـهر ، أما في عام 2023 يستهدف النطاق إنشــاء 18 مركــزا لتقديــم خدمــات ذات جــودة وأثــر لضيــوف الرحمــن.
الخارجية
جاءت أبرز إنجازات النطاق عام 2022 بإطلاق المنصــة الوطنيــة الموحــدة للتأشــيرات وتطبيــق البصمــة الحيويــة، وإطلاق خدمـة إصـدار تأشـيرة المـرور البحـري إلكترونيـاً للقادميـن إلى المملكة عبــر ســفن الرحلات البحريــة، وزيــادة صالحيــة تأشــيرة الزيــارة لأمريكا للمواطنيــن الســعوديين.
إلـى 10 سـنوات والإعفاء الإلكتروني مـن تأشـيرة دخـول المواطنيــن الســعوديين لبريطانيــا، والترشــح لاستضافة الريــاض لمعــرض إكســبو 2030، وكســب تأييــد 120 دولــة.
ويستهدف النطاق في عام 2023 ترشيـح المملكـة لعضويـة المجلـس التنفيـذي لمنظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلوم والثقافـة، ولعضويـة مجلـس البحريـة الدوليـة، إلى جانب إنشــاء منصــة إلكترونيــة للتعامــل مــع الوظائــف الدوليــة مــن جميــع مراحــل توظيــف الســعوديين بالمنظمــات والهيئــات الإقليمية والدوليــة، وتحســين قــوة وترتيــب الجــواز الســعودي.
القطاع العسكري
يضم القطاع 17 جهة وتتمثل أبرز مهامه في الدفـاع الوطنـي، والحـرس الملكـي، ورفـع وتطويـر القـدرات العسـكرية، والمـدن والقواعـد العسـكرية، والمستشـفيات والخدمـات الطبيـة العسـكرية, والكليـات والجامعـات العسـكرية, وتوطيـن الصناعـات العسـكرية, والبحـوث العسـكرية، بينما تبلغ ميزانيته لعام 2023 مبلغ 259 مليار ريال.
وزارة الحرس الوطني
تمثلت أبرز إنجازات الوزارة في 2022 بتوطيـن عـدد مـن العقـود كخدمـات النقـل والشـحن البحـري لمعـدات الحـرس الوطنـي وعقـد الإسناد، بالإضافة إلـى توطيـن التشـغيل والصيانـة لشـبكة اتصالات الـوزارة.
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نجحت الهيئة في عام 2022 بتعزيـز مهـارات القـوى العاملـة فـي قطـاع الصناعـات العسـكرية وزيـادة توظيف الكوادر الوطنيـة مـن خلال تأسـيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسـكرية، وإقامــة معــرض الدفــاع العالمــي.
وتستهدف في 2023 تطويــر نمــوذج تشــغيلي لمراقبــة وتطويــر المصنعيــن المحلييــن فــي القطــاع العسـكري.
وزارة الدفاع
نجحت الوزارة في تقليل متوسـط الإقامة بأقسـام العناية المركزة بمستشـفياتها بنسـبة 45% ّ من معدل 6.6 يوم إلى 3.3 يوم، ممـا سـاهم فـي رفـع الكفـاءة التشـغيلية بواقـع 381 مليـون ريـال سـنوياً. وتخفيـض عـدد مرضـى قصـور عضلـة القلـب بنسـبة 25% مــن خلال متابعــة حالــة المريــض عــن بُعــد بالأجهزة الذكيــة، وتخفيــض معــدل الولادات القيصريـة بنسـبة 35.%.
قطاع الأمن والمناطق الإدارية
يضم القطاع 30 جهة، وخصصت له ميزانية بقيمة 105 مليارات ريال في عام 2023، وتتمثل أبرز مهامه في إمـارات المناطـق الإدارية، والأمن الداخلـي وحراسـة الحـدود ومكافحـة الجريمـة والمخــدرات، وأمــن الدولــة ومكافحــة الإرهاب والتطــرف، والحمايــة المدنيــة، والســامة المروريــة، وإدارة الإصلاحيات والســجون، وإدارة الجــوازات، وحمايــة المنشـآت الحيويـة، والربـط التقنـي لمعاملات المواطنيـن والمواطنـات للأحوال المدنيـة، والأمن السـيبراني.
وزارة الداخلية
جاءت أبرز إنجازاتها في 2023 بافتتاح 17 مقــراً جديــداً مــن المقــرات الأمنية فــي مناطــق مختلفــة مــن المملكــة، والتـي تسـاهم فـي سـرعة خدمـة المسـتفيدين ومواكبـة التوســع العمرانــي.
وتضمنت الإنجازات تحسـين ترتيـب المملكـة عالميـاً ضمـن المؤشـرات الدوليـة الأمنية فـي تقريـر السلام العالمــي فــي مؤشــر معــدل حالات القتــل المتعمــد لــكل 100 ألــف نســمة، وتحســين الخدمــات المقدمــة لمســتفيدي منصــة أبشــر، وإطلاق المنصـة الوطنيـة للإنذار المبكـر، وإطلاق خدمـة الجـواز الإلكتروني، وتقديــم خدمــات الوحــدات المتنقلــة. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف الوزارة في عام 2023 إطلاق مبــادرة دراســة وتطويــر إدارة الحشــود لضيــوف الرحمــن لرفــع سلاسة الإجراءات ورفــع مســتوى السلامة، والمســاهمة بتحســين تصنيــف المملكــة عالميــاً مــن خــال ضمــان تنفيــذ الخدمــات الشــرطية بصــورة صحيحــة ومتكاملــة لتعزيــز قابليــة العيــش.