ميسي ومبابي ونجوم المغرب.. أرقام تاريخية فى ثمن نهائي المونديال

لا تزال نسخة مونديال قطر 2022 قادرة على تحقيق أرقام ونتائج وتسجيل وقائع بعضها لم يشهدها كأس العالم منذ عقود مضت، بعدما استطاع لاعبون ومدربون وفرق دخول تاريخ المونديال من أوسع أبوابه.
ولم تقتصر المفاجآت في مونديال قطر على دور المجموعات الذي شهد أمورًا لا تصدق مثل هزيمة الأرجنتين من السعودية والبرازيل من الكاميرون وإسبانيا وألمانيا من اليابان بل استمر الإبهار في دور الـ 16 أيضًا ولم تغب عنه الإثارة والمتعة الكروية.
مبابي أسطورة جديدة
وفى إطار دور ثمن النهائي للمونديال، حقق منتخب فرنسا فوزًا سهلاً على نظيره بولندا ولكن لم يكن الصعود إلى ربع النهائي هو المكسب الوحيد، إنما نجح لاعبون في تحقيق أرقام قياسية مثل جيرو الذي سجل الهدف الأول ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفا متفوقًا على الأسطورة تييري هنري.
وبعد تحقيق الرقم القياسي، عبر جيرو عن سعادته فيما بعد بما وصل إليه، مؤكدًا أن الصبر كان مفتاحًا للفرج في حالته لا سيما أنه توقع مشاركته بديلا بسبب صاحب الكرة الذهبية كريم نزيما إلا أن إصابة الأخير دفعت به فى التشكيل الأساسي وجعلته يحرز مزيدًا من الأهداف ليجلس في النهاية على عرش هدافي فرنسا عبر التاريخ.
وفى مواجهة بولندا أيضًا نجح النجم الشاب كيليان مبابي فى تسجيل ثنائية ليصل رصيده فى المونديال الحالي إلى 5 أهداف متصدرًا ترتيب هدافي المونديال، ولم يكن هذا الرقم الوحيد المميز بالنسبة لمهاجم باريس سان جيرمان فقد أصبح أول لاعب فرنسي يسجل أكثر من 4 أهداف في دورة واحدة من كأس العالم منذ جوست فونتين عام 1958.
كما نجح مبابي في كسر رقم رايموند كوبا، الذي كان قد ساهم في 6 أهداف على التوالي لصالح المنتخب الفرنسي في نسخة عام 1958؛ ليسهم في 7 أهداف على التوالي بالنسخة الحالية من كأس العالم.
وبات نجم باريس سان جيرمان هو أول لاعب يسجل 4 أهداف بقميص منتخب فرنسا، في نسختين مختلفتين من كأس العالم، إضافة إلى ذلك رفع رصيده إلى 9 أهداف بتاريخ مشاركاته في المونديال، وهذا ليس بالرقم السهل لأنه يعني تخطي أرقام أساطير مثل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيلهما 8 أهداف فقط، كما أنه تساوى مع زميله في النادي ليونيل ميسي.
ميسي يكسر لعنة الإقصائيات
وبمناسبة الحديث عن ميسي، فقد نجح الأسطورة الأرجنتينية في كسر لعنة الأدوار الإقصائية فى المونديال بعد أن سجل هدفه الأول ليقود منتخب الأرجنتين إلى فوز صعب على أستراليا 2-1 والتأهل إلى دور الثمانية من مونديال 2022 في قطر.
وافتتح ميسي التسجيل في اللقاء عبر تسديدة أرضية زاحفة بيسراه في الدقيقة 35، تهادت حتى سكنت شباك ماثيو رايان حارس مرمى أستراليا.
المميز في هدف ميسي ليس فقط أنه الأول له في الأدوار الإقصائية، أو أنه قاد راقصي تانجو إلى ربع نهائي المونديال، إنما أنه تم التسجيل خلال المباراة لرقم ألف في مسيرته في ظل سعي قائد الأرجنتين لإحراز اللقب الوحيد الغائب عنه في مسيرته.
ويعتبر ميسي البالغ من العمر 35 عاما هداف الأرجنتين عبر العصور، إذ سجل 94 هدفا في 170 مباراة دولية.
برتغاليون يكتبون التاريخ في غياب رونالدو
وفي مواجهة البرتغال أمام سويسرا، فوجئ الجميع بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجلس على مقاعد البدلاء وأنه سيشارك بدلا منه اللاعب الشاب جونزالو راموس لكنه لم يخيب الظن، ونجح في تسجيل أول هاتريك في مونديال قطر وكانت هذه نصف الأهداف التي سجلها منتخب بلاده في شباك سويسرا في المباراة التي انتهت بنتيجة 6-1، لتتأهل البرتغال إلى دور ربع النهائي لتواجه المنتخب المغربي.
وشهدت المباراة رقمًا مميزًا آخر حققه المدافع البرتغالي المخضرم بيبي الذي أصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في الأدوار الإقصائية بعمر 39 عاماً و283 يوماً.
الأسد بونو.. وإنجاز مغربي
وحقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على حساب نظيره الإسباني ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعدما فاز عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليصبح أول منتخب عربي في التاريخ يصعد إلى دور الثمانية فى المونديال.
وشهدت المباراة تحقيق ثنائي منتخب المغرب أشرف حكيمي وحكيم زياش رقمًا مميزًا بعدما شاركا في المباراة السابعة بكأس العالم، كأكثر اللاعبين المغاربة تمثيلاً للمنتخب في البطولة وفقا لما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات.
كما دخل حارس المنتخب المغربي ياسين بونو التاريخ من أوسع أبوابه بعدما نجح في التصدي لركلتي جزاء كأول حارس عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال.
وبالنسبة للمنتخب الإسباني، أصبح جافي بعمر 18 عاماً و123 يوماً، أصغر لاعب يشارك أساسياً في مباراة بالأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ بيليه (17 عاماً و249 يومأً) في نهائي 1958 بالسويد.
ولا يزال العالم ينتظر أرقاماً قياسية أخرى خلال الأدوار المقبلة من هذه النسخة الاستثنائية للمونديال التي تقام لأول مرة فى دولة عربية.
وفق “أخبار 24”.