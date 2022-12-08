سابك ستبيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية

كشفت شركة “سابك” عن توصلها إلى اتفاق مع شركة روم هولدنغ المحدودة؛ لبيع قطاع أعمالها الخاص بالنماذج الوظيفية؛ وذلك في إطار توجهها للتركيز على أعمال البتروكيماويات والمغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.
وأوضحت أن قطاع أعمال النماذج الوظيفية في “سابك” سيتولى تطوير وتصنيع منتجات الألواح والأفلام البلاستيكية الحرارية الهندسية القائمة على راتنج بولي كربونيت لكسان عالي الجودة، والتي تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، مثل البناء والتشييد، والإلكترونيات الاستهلاكية، والديكورات الداخلية للطائرات والقطارات.
وأشارت سابك إلى أن القطاع يمارس عملياته في 19 دولة، ولديه حوالي 700 موظف، على أن توقع الاتفاقيات النهائية بين الشركتين خلال الأشهر المقبلة؛ وذلك بعد التشاور مع مجالس العمل والنقابات المعنية في أوروبا. وفق “أخبار 24”.