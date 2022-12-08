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جديد المحليات > “توكلنا” يوضح طريقة استعراض النتائج الدراسية والمقررات عبر “توكلنا خدمات”
08/12/2022   10:22 م

“توكلنا” يوضح طريقة استعراض النتائج الدراسية والمقررات عبر “توكلنا خدمات”

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أكد تطبيق توكلنا إمكانية استعراض النتائج الدراسية والمقررات، وتفاصيل الحالة الدراسية عبر “توكلنا خدمات”.

وأوضح أن الخطوات تتمثل في الدخول لصفحة الخدمات، ومن ثم الوصول إلى “خدمات التعليم”، واختيار النتائج الدراسية.

وأشار إلى أنه بعد الدخول للنتائج سيتمكن الشخص من استعراض ملخص الدرجات؛ وعليه اختيار أحد المستفيدين، واستعراض تفاصيل النتيجة الدراسية. وفق “أخبار 24”.

وكان الطلاب قد أنهوا اختباراتهم أمس (الأربعاء)، بأداء الاختبارات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، سواءً لفوز المنتخب الوطني على نظيره الأرجنتيني بمونديال 2022، أو في المحافظات التي علقت الدراسة بها بسبب الأحوال الجوية.

“توكلنا” يوضح طريقة استعراض النتائج الدراسية والمقررات عبر “توكلنا خدمات”

جديد المحليات
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