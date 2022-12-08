“طيران السعودية الخاص” يوقع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلات الإخلاء الطبي

أبرمت شركة طيران السعودية الخاص (SPA) التابعة لمجموعة الخطوط السعودية، وشركة الخطوط الجوية (Redstar Aviation)، مذكرة تفاهم في مجال تقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلات الإخلاء الطبية.
وبموجب المذكرة، ستصبح شركة (Redstar) المزوّدة لخدمات رحلات الطيران الطبية الدولية، فيما ستقدم شركة طيران السعودية الخاص خدمة المناولة الأرضية لرحلاتها في المملكة، كما ستسهم المذكرة في سلاسة طلب عمليات الإخلاء الطبي، وتوفير الخدمات اللوجستية لهذه الرحلات.
ووقع الاتفاقية، كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة طيران السعودية الخاص الدكتور فهد الجربوع، والرئيس التنفيذي لـRedstar السيد إمري دورسون؛ وذلك خلال معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطيران الخاص (MEBAA) في دبي. وفق “أخبار 24”.