الرميان: القمم السعودية الصينية منصة لتبادل وتطوير الخبرات والفرص الاستثمارية

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان “الوزير المرافق” أن القمم السعودية الصينية تكتسب أهمية اقتصادية كونها منصة لتبادل وتطوير الخبرات والفرص الاستثمارية المختلفة.
وأشار إلى أن القمم ستتيح فرصاً كبيرةً لتعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق التنمية المشتركة بين جميع الدول المشاركة.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة، أوجد عدداً من فرص التعاون الاستثمارية في السوق الصيني، حيث يعمل على تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات المتقدمة للشركات الصينية في مختلف القطاعات الواعدة.
وأضاف الرميان أن عقد الشراكات المستقبلية مع الصندوق أو شركات محفظته سيسهم في نقل التقنيات وتوطين المعرفة المتقدمة في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.
وكشف بأن الصندوق يسعى ضمن استراتيجيته في الاستثمارات الدولية إلى تنويع أصول محفظته من خلال تنويع استثماراته، والبحث عن الفرص الاستثمارية فـي العديـد مـن مجالات الاستثمار المبتكرة.