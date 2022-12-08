أبدى فنان خط صيني يدعى “تشين” إعجابه بما شاهده من فنون ورقصات فولكلورية وتراثية مختلفة في المملكة إضافة إلى جمال الخط العربي.
وذكر أنه عندما جاء إلى المملكة اكتشف العديد من فنون الخط العربي، التي يعتبرها فنوناً ساحرة ورموزاً أصلية تجسد الثقافة العربية، كما سنحت له الفرصة للتعرف على المملكة والرقصات الفولكلورية الرائعة بها.
وتمنى أن يلتقي بفناني الخط المحليين والتواصل معهم لتبادل الخبرات والمعرفة، وأن يحظى بفرصة لكي يتعلم الرقصات الفولكلورية السعودية، لافتا إلى أن فن الخط في الصين له مكانة عريقة ومرموقة منذ ما يزيد على ألفي عام.
واعتبر الخط الصيني أحد أهم الرموز التي تعكس حضارة الصين وفنونها، لذا فهو أحب فن الخط وتعلمه منذ الصغر، واستمر في ممارسته حتى الآن، لافتا إلى أن الرموز الصينية ابتكرت من قبل جاقو، وماليشو، وترانشو، وفوي بي، وكانجي. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن نظام الكانجي هو ما يرمز له في الوقت الحالي باللغة الصينية التقليدية، وهي اللغة المعتمدة رسمياً في بلاده، ويتم تعليمها في المدارس.