انطلاق معرض جدة للكتاب بمشاركة 900 دار نشر

دشنت هيئة الآداب والنشر والترجمة، اليوم الخميس، معرض جدة للكتاب 2022، تحت قبة سوبر دوم جدة، بمشاركة 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، وسيقدم المعرض لزواره فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة.
ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض، الذي يمتد إلى 17 ديسمبر، أكثر من 100 فعالية تتوزع ما بين الجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى “حديث الكتاب” الذي يجمع القُراء بنخبةٍ من المؤلفين والكتّاب المفضلين، فضلاً عن ورش العمل، التي تستضيف مجموعة بارزة من المتحدثين السعوديين والدوليين في مختلف المجالات.
إلى جانب تخصيص منصات لتوقيع الكتب، وسيكون هناك ركن للمؤلف السعودي، يشمل أكثر من 400 عنوان للمؤلفين ذوي النشر الذاتي، وأجنحة للكتب الصوتية، والمكتبة الرقمية، والكتب الصامتة، وجلسات ومناطق للقراءة.
ويستضيف مؤتمر الخيال العلمي، كُتّاباً ومؤلفين من ذوي الخبرة في الكتابة الإبداعية، ويتيح الفرصة لهواة الكتابة لعرض ومناقشة مسودات أعمالهم في عالم الخيال العلمي، وتبادل الآراء والاستفادة من خبراتهم لإنتاج أعمالهم.
كما نشرت وزارة الثقافة دليلاً لبرنامجها الثقافي في المعرض، والذي يتضمن العديد من الندوات الحوارية وورش عمل وأمسيات شعرية بالإضافة إلى فعاليات أطفال.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول من البرنامج الثقافي، ندوة حوارية عن فيلولوجيا اللغة العربية، مع ضيوف الندوة نواف البيضاني، ومحمد سعيد الغامدي، وأموند بجورسنيس، ومحمد الصفراني.
وفي الندوة الثانية تحت عنوان “السرد وجسور الذاكرة الثقافية”، والتي تتحدث عن السرد التاريخي وارتباطه بالوجود والهُوِيَّة الإنسانية والثقافية، يحاور الدكتور عبدالرحمن الفهد كلاً من الدكتور معجب العدواني والدكتور صالح بن الهادي رمضان والدكتورة نجلاء مطري.
وفق “أخبار 24”.