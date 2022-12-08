نجاح الوساطة الإماراتية السعودية بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية في المملكة في بيان مشترك، اليوم (الخميس)، عن نجاح الوساطة التي قادها رئيس دولة الإمارات الشيح محمد بن زايد، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.
وأكد البيان، أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.
وأشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت اليوم، المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، بعد إفراج السلطات الروسية عنها، بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ذلك تم بحضور المختصين من دولة الإمارات، والمملكة، وقد قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما؛ تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ووزارة الخارجية في المملكة عن شكر حكومتي البلدين، لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة.