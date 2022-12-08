“الثقافة” توقع مذكرة تفاهم لدعم موسيقى البوب السعودية

وقعت وزارة الثقافة، مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتطوير موسيقى البوب السعودية، واستضافة الفعاليات الموسيقية، وإنتاج المحتوى الموسيقي، وتدريب المواهب في المملكة.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الوزارة، ومثلها الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى المكلف سلطان البازعي، وتضمنت المذكرة، بحث إنتاج موسيقى “بوب سعودية” وبناء نظام بيئي موسيقي، بالإضافة إلى المفاهمة حول العروض الترويجية لتطوير محتوى سعودي بوب من خلال فريق إبداعي سعودي وكوري يتألف من كتّاب ومنتجين.
وشملت المذكرة، بحث إنشاء الكيانات الممكنة للإخراج والتدريب وإنتاج موسيقى البوب السعودية؛ وفقاً لنموذج الأعمال الذي سيتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف؛ وفقاً للإجراءات النظامية، إلى جانب العمل على تجارب أداء محلية لاكتشاف المواهب، وإنشاء مركز تعليم موسيقي، واستوديو لتسجيل الموسيقى، واستوديو لتنفيذ أفلام الموسيقى والفيديو. وفق “أخبار 24”.