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جديد المحليات > “شؤون الحرمين”: لا وجود لحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة الحرمين الشريفين
09/12/2022   10:20 ص

“شؤون الحرمين”: لا وجود لحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة الحرمين الشريفين

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أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، عدم وجود أي حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين، مشدداً على ضرورة الحذر من الحسابات الوهمية أو المنتحلة التي تهدف إلى التشويش وإثارة البلبلة لأغراض مشبوهة.

ولفت حيدر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي حسابات منتحلة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل، وذلك نظراً لنشر بعض المعرفات والمواقع غير الرسمية التي تحمل اسم الحرمين الشريفين أو أحدهما أو أسماء الأئمة والخطباء محتوى غير صحيح أو موثق. وفق “أخبار 24”.

كما أشار إلى أن الرئاسة تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة برصد تلك الانتحالات، للقيام بالإجراءات النظامية الحازمة بحق المنتحلين، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والحد من الجرائم المعلوماتية.

“شؤون الحرمين”: لا وجود لحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة الحرمين الشريفين

جديد المحليات
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