بدأ المركز الإعلامي الخاص بتغطية فعاليات القمم الثلاث “قمة الرياض السعودية الصينية للتعاون والتنمية”، و”الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، وثالثة “عربية صينية للتعاون والتنمية”، استعداداته الفنية والتقنية التي سخرتها وزارة الإعلام من أجل تسهيل مهام الصحافيين الذين وفدوا من مختلف الدول لتغطية الحدث.
ويضم المركز الإعلامي الكائن في فندق ماريوت، خدمات الأقمار الصناعية للقنوات الفضائية، والإنترنت المفتوح، والبث المباشر، إلى جانب استوديوهات مجهزة بالكامل لنقل الحدث مباشرة، وذلك بمشاركة وسائل إعلام كبرى محلية وعالمية، تضم صحافيين ومحللين سياسيين وإعلاميين.
والتقت “أخبار 24” صحافيين صينيين جاءوا للوقوف على عناصر الحدث بشكل مباشر، حيث لفت أحد الصحافيين الصينيين، إلى إن وسائل إعلام بلاده تولي اهتماماً لافتاً بتغطية الحدث المنعقد في العاصمة الرياض، راغبةً في تعزيز اهتمامها بتوطيد علاقاتها مع وسائل الإعلام السعودية لتقديم تغطية إخبارية متنوعة للقمم الثلاث.
فيما يرى صحافي صيني آخر أن المركز الإعلامي بدا ممتلئاً بالصحافيين الصينيين الذين حضروا لمتابعة تفاصيل الساعات الأولى من انعقاد القمة والأيام التي تليها، مشيداً بصور التعاون التي تجمع الصحافيين الصينيين بزملائهم السعوديين والعرب.
وتتوزع المراكز الإعلامية التي أطلقتها وزارة الإعلام في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الماريوت، حيث تضم أكثر من 130 وسيلة إعلامية محلية وخليجية وعربية وعالمية يمثلون 50 دولة.
كما تقدم للإعلاميين المشاركين في تغطية القمم خدمات الأقمار الصناعية للقنوات الفضائية، والإنترنت المفتوح، والبث المباشر، إلى جانب 5 استوديوهات مجهزة بالكامل لنقل الحدث مباشرة، وأماكن مخصصة لإجراء المقابلات، والضيافة.
فيما تشارك وكالة الأنباء السعودية بجناح خاص في تلك المراكز لتقدم خدماتها الإعلامية المتمثلة في الخبر والصورة والفيديو إلى جانب إجراء المقابلات الحصرية.
بعد تدشينه من قبل “#الإعلام“.. المركز الإعلامي لتغطية القمم الثلاث يبدأ استعداداته لتغطية الحدث#الرئيس_الصيني_في_السعودية#القمة_السعودية_الصينية
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 8, 2022
وفق “أخبار 24”.