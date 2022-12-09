بأكثر من 10.5 مليار ريال.. “البلدية والإسكان” توقع مُذكرة تفاهم مع تحالف شركات صينية (صور)

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس (الخميس)، مُذكرة تفاهم للتعاون مع 3 شركات صينية في مجال الإسكان، وذلك بقيمة استثمار إجمالية متوقعة تصل إلى أكثر من 10.5 مليار ريال.
وجاء توقيع الوزارة مُمثلةً بوكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، والشركة الوطنية للإسكان، مع شركة “Metallurgical Corporation of China (MCC)”، وشركة “Sinohyrdro Corporation limited & POWERCHINA”، وشركة China State Construction Overseas Development Co. Ltd.
وتهدف مُذكرة التفاهم للإسهام في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، عن طريق خلق فُرص الشراكة مع المُطورين العقاريين والمُقاولين العاملين في مجال الإسكان، وإنشاء مصانع لتقنيات البناء الحديثة.
ووقّع المُذكرة عن الجانب السعودي، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، وعن الجانب الصيني رئيس شركة ما وراء البحار الصينية للمقاولات وانق كاي، ورئيس شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ليمتد زاو جينق، ورئيس شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن أوف تشاينا ليمتد زانق زان.
وفق “أخبار 24”.