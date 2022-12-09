بالفيديو.. رئيس هيئة الأركان يُخرِّج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدورة كبار القادة

شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدورة كبار القادة.
كما شهد مراسم التخريج التي جرت، أمس (الخميس)، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب.
معالي رئيس #هيئة_الأركان_العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي يُخرِّج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدورة كبار القادة، بحضور معالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير #وزارة_الدفاع الدكتور سمير الطبيّب. pic.twitter.com/vYP9rbMZUe
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) December 8, 2022
وفق “أخبار 24”.