نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. رئيس هيئة الأركان يُخرِّج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدورة كبار القادة
09/12/2022   10:20 ص

بالفيديو.. رئيس هيئة الأركان يُخرِّج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدورة كبار القادة

+ = -
547

شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدورة كبار القادة.

كما شهد مراسم التخريج التي جرت، أمس (الخميس)، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس هيئة الأركان يُخرِّج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدورة كبار القادة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885240412.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.