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رياضة > لجنة المسابقات تقرر تعديل عدد من مباريات دوري روشن
09/12/2022   10:15 ص

لجنة المسابقات تقرر تعديل عدد من مباريات دوري روشن

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قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مباراة الخليج والفيحاء من ملعب الأمير محمد بن فهد إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة 9 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت لجنة المسابقات أن هذا التعديل جاء؛ لعدم جاهزية ملعب الأمير محمد بن فهد نظرًا لأعمال الزراعة الشتوية.

كما قررت اللجنة تعديل توقيت مباراة التعاون والخليج ضمن منافسات الجولة 12 لتقام عند الساعة 6:00م بدلاً من موعدها السابق 8:30م. وفق “أخبار 24”.

وقررت اللجنة أيضًا تعديل توقيت مواجهة الفتح والاتفاق ضمن منافسات الجولة 13 لتقام عند الساعة 3:30 عصرًا بدلاً من توقيتها السابق 6:00م؛ وذلك لتعارضهما مع مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج.

لجنة المسابقات تقرر تعديل عدد من مباريات دوري روشن

رياضة
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