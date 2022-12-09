منصة “حاضرين” تنبه الراغبين في الدخول لقطر بمركباتهم بضرورة إصدار تصريح دخول للمركبة

نبهت منصة حاضرين المواطنين والمقيمين الراغبين بالذهاب إلى قطر عبر منفذ سلوى الحدودي بمركباتهم الخاصة بضرورة إصدار تصريح دخول للمركبة قبل موعد سفرهم بـ 12 ساعة على الأقل.
وأوضحت المنصة أن الحصول على تصريح دخول المركبة إلى قطر يتم من خلال موقع وزارة الداخلية القطرية، وذلك علىالرابط التالي.
وأضافت بأنه في حال لم يتم إصدار تصريح دخول المركبة فيمكن إيقافها في مواقف منفذ سلوى واستخدام حافلات النقل الترددي لاستكمال الرحلة، ويمكن حجز الحافلة في خلال الرابط التالي.
وشددت على أن الدخول لدولة قطر من دون الحصول لى بطاقة هيا، يشمل فقط المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وفق “أخبار 24”.