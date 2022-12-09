بالفيديو والصور.. نيوكاسل الإنجليزي يتوج بكأس الدرعية بعد فوزه على الهلال بخماسية

توج فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بلقب كأس موسم الدرعية اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022م، وذلك بعد فوزه على فريق الهلال بخماسية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022م، في مباراةٍ شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من مشجعي الفريقين.
أحداث اللقاء
وكاد يسجل نيوكاسل الهدف الأول في الدقيقة 6، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر حولها لاعب نيوكاسل بقدمه لكن الحارس المعيوف تصدى لها ببراعة.
وسجل اللاعب جويلاينتون الهدف الأول لفريق نيوكاسل في الدقيقة 7، مستغلاً عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل شباك المعيوف.
وسدد اللاعب ايغالو تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11، لكن كرته خرجت أعلى العارضة.
وأهدر ايغالو فرصة محققة في الدقيقة 24، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، لتجعله في مواجهة الحارس لكنه سددها ضعيفة ليخسر فرصة التعادل.
وعاد اللاعب جويلاينتون ليسجل الهدف الثاني لفريق نيوكاسل في الدقيقة 43، بعد تمريرة خلف الدفاع، لينفرد بالحارس المعيوف ويسكنها بسهولة في الشباك. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الدقيقة 49 تسديدة من لاعب نيوكاسل ألميرون، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.
وسجل اللاعب الميرون الهدف الثالث لفريق نيوكاسل في الدقيقة 75، بعد تمريرة خلف الدفاع، جعلته ينفرد بالحارس المعيوف ويسدد الكرة بسهولة بقدمه اليسرى.
وعاد الميرون بعد 5 دقائق من هدفه الأول ليسجل ثاني الأهداف والرابع لفريقه في الدقيقة 80، بتسديدة رائعة وسط غفلة دفاعية من لاعبي الهلال.
وفي الدقيقة 85 سجل اللاعب ستيفنسون الهدف الخامس لفريق نيوكاسل بعد عرضية أرضية حولها بسهولة لداخل شباك المعيوف.
وحضر اللقاء عدداً من الشخصيات الرسمية والضيوف ومنهم؛ معالي ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومعالي الأستاذ عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة، والأستاذة مي الهلابي قائد موسم الدرعية، وفهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أماندا ستافيلي الرئيس التنفيدي لنادي نيوكاسل يونايتد.
ومن المنتظر أن يقوم نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة بزيارة معالم مدينة الرياض خلال هذه الفترة، حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً يستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع توقف الدوري الإنجليزي، في ظل إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك ضمن استعدادته لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي.
د7′ الهدف الأول لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 1 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/8wUp7uZbcz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
د43′ الهدف الثاني لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 2 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/jg4qOar2nw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
د76′ الهدف الثالث لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 3 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/BRISFk21SV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
د81′ الهدف الرابع لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 4 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/jMWJVnPT0F
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
د86′ الهدف الخامس لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 5 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/PsSIqtydAM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022