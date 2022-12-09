طقس اليوم.. أمطار رعدية بعدة مناطق بينها الرياض ومكة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والقصيم، تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاء من منطقة الرياض وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أن الأمطار ستشمل كذلك أجزاءً من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة مكة المكرمة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و21 درجة بالرياض، و24 درجة بالدمام و31 درجة في جدة، و20 درجة في أبها).