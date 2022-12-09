صورة تجمع ولي العهد مع الرئيس الصيني خلال مأدبة عشاء بقصر العوجا في الرياض

جمعت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر العوجا بالعاصمة الرياض خلال مأدبة عشاء أقيمت بمناسبة زيارته للمملكة.
وأظهرت الصورة ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الصيني الذي حضر مع اثنين من مرافقيه، كما تواجد كذلك وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.
جدير بالذكر أن الرئيس الصيني وصل إلى المملكة أول أمس (الأربعاء) في زيارة رسمية، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن المقرر أن يشارك في القمم الثلاث التي ستحتضنها المملكة.
وفق “أخبار 24”.