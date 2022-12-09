نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ولي العهد في القمة العربية الصينية: التنمية تتطلب تكثيف الجهود الدولية والمملكة مستعدة لتقديمها
09/12/2022   5:12 م

ولي العهد في القمة العربية الصينية: التنمية تتطلب تكثيف الجهود الدولية والمملكة مستعدة لتقديمها

+ = -
547

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة قادة ورؤساء الدول المشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية لدى وصولهم مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته في القمة إن التنمية تتطلب تكثيف الجهود الدولية وأن المملكة مستعدة لتقديمها.

 وأكد أن هناك سعي لتعزيز مستوى التعاون والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة، مقدراً موقف الصين في دعم التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وفق “أخبار 24”.

وأكد ولي العهد على العلاقة التاريخية بين الدول العربية والصين والقائمة على الاحترام المتبادل، والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن الدول العربية تولي أهمية قصوى لدعم سياسة التطور والتنمية من أجل تطوير اقتصادياتها  ورفاهية شعوبها، كما أنها تنظر ببالغ الاهتمام لما حققته الصين من نمو وتقدم تقني تسارع.

ولي العهد في القمة العربية الصينية: التنمية تتطلب تكثيف الجهود الدولية والمملكة مستعدة لتقديمها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885240481.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.