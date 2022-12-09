ولي العهد في القمة العربية الصينية: التنمية تتطلب تكثيف الجهود الدولية والمملكة مستعدة لتقديمها

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة قادة ورؤساء الدول المشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية لدى وصولهم مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته في القمة إن التنمية تتطلب تكثيف الجهود الدولية وأن المملكة مستعدة لتقديمها.
وأكد أن هناك سعي لتعزيز مستوى التعاون والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة، مقدراً موقف الصين في دعم التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وفق “أخبار 24”.
وأكد ولي العهد على العلاقة التاريخية بين الدول العربية والصين والقائمة على الاحترام المتبادل، والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن الدول العربية تولي أهمية قصوى لدعم سياسة التطور والتنمية من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاهية شعوبها، كما أنها تنظر ببالغ الاهتمام لما حققته الصين من نمو وتقدم تقني تسارع.
#مباشر | سمو #ولي_العهد يستقبل قادة ورؤساء الدول المشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية لدى وصولهم مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض .#القمة_العربية_الصينية.#واس https://t.co/Htighy4ZVn
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 9, 2022