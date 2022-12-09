وزير الثقافة: جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين ستكرم المتميزين بالبلدين

قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إن جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين، ستكرم المتميزين من البلدين الصديقين، أكاديميين لغويين ومبدعين.
ورحبت المملكة والصين، اليوم (الجمعة) في البيان المشترك للقمة العربة الصينية، بإطلاق الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين البلدين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما في إطار العلاقات التاريخية الثقافية التي تجمع البلدين الصديقين، وأعربا عن الدعم والتقدير للعديد من المبادرات الثقافية التي تعبر عن متانة العلاقات السعودية الصينية، كما أكد الجانبان على أهمية التنظيم المشترك للعام الثقافي الرقمي الصيني السعودي، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في عدد من المجالات الثقافية. وفق “أخبار 24”.