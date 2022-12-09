نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ملك البحرين: القمم الثلاث تؤكد مدى الحرص على تكثيف التعاون والتنسيق في مختلف المجالات
09/12/2022   5:11 م

ملك البحرين: القمم الثلاث تؤكد مدى الحرص على تكثيف التعاون والتنسيق في مختلف المجالات

+ = -
508

قال ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إن قمم الرياض الثلاث تعكس حرص دول مجلس التعاون، والدول العربية الشقيقة، والصين الصديقة، على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والخير على دولنا والعالم أجمع.

وأعرب ملك البحرين، عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعوته الكريمة له للمشاركة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثالثة والأربعين، وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

وأضاف في تصريح عقب وصوله الرياض، أن هذه القمم تسهم في تعزيز التنسيق والتشاور المتواصل لتقوية العلاقات بين دولنا الخليجية والعربية وجمهورية الصين الشعبية، لكل ما فيه خير بلداننا وشعوبنا. وفق “أخبار 24”.

وعبر عن تقديره للجهود التي يقوم بها أخونا خادم الحرمين الشريفين، والدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به المملكة السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ملك البحرين: القمم الثلاث تؤكد مدى الحرص على تكثيف التعاون والتنسيق في مختلف المجالات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885240490.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.