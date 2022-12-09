ملك البحرين: القمم الثلاث تؤكد مدى الحرص على تكثيف التعاون والتنسيق في مختلف المجالات

قال ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إن قمم الرياض الثلاث تعكس حرص دول مجلس التعاون، والدول العربية الشقيقة، والصين الصديقة، على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والخير على دولنا والعالم أجمع.
وأعرب ملك البحرين، عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعوته الكريمة له للمشاركة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثالثة والأربعين، وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.
وأضاف في تصريح عقب وصوله الرياض، أن هذه القمم تسهم في تعزيز التنسيق والتشاور المتواصل لتقوية العلاقات بين دولنا الخليجية والعربية وجمهورية الصين الشعبية، لكل ما فيه خير بلداننا وشعوبنا. وفق “أخبار 24”.
وعبر عن تقديره للجهود التي يقوم بها أخونا خادم الحرمين الشريفين، والدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به المملكة السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.