أمير قطر وملك البحرين يصلان إلى الرياض لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم (الجمعة)، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض،لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين
كما ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الرياض للمشاركة في القمتين، وكان في في مقدمة مستقبليه بالمطار نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.
كما وصل ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والوفد المرافق له إلى الرياض وفد دولة الإمارات، للمشاركة في القمتين. وفق “أخبار 24”.
وكان عدد من قادة الدول العربية والخليجية قد وصلوا خلال الساعات الماضية إلى المملكة للمشاركة في القمم التي تستضيفها المملكة، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الصيني، شي جين بينغ للمملكة.
فيديو | وصول طائرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/Q4lqRGW4b9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 20224
فيديو | وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/uz7e6tjtQ7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
فيديو | أمير قطر يصل إلى الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين وفي استقباله نائب أمير الرياض#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/DfvAquZWMA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
فيديو | وصول طائرة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/Rqub347onB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
فيديو | وصول الوفد الإماراتي للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين#الإخبارية_عاجل#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/heBTbkoLRg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
فيديو | وصول وفد الإمارات للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين وفي استقباله نائب أمير الرياض#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/lLISyT8KjJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
فيديو | وصول ملك البحرين الملك حمد آل خليفة إلى الرياض لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/DcLB3isGQR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022