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جديد المحليات > أمير قطر وملك البحرين يصلان إلى الرياض لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين
09/12/2022   5:11 م

أمير قطر وملك البحرين يصلان إلى الرياض لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين

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وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم (الجمعة)، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض،لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين

كما ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الرياض للمشاركة في القمتين، وكان في في مقدمة مستقبليه بالمطار نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.

كما وصل ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والوفد المرافق له إلى الرياض وفد دولة الإمارات، للمشاركة في القمتين. وفق “أخبار 24”.

وكان عدد من قادة الدول العربية والخليجية قد وصلوا خلال الساعات الماضية إلى المملكة للمشاركة في القمم التي تستضيفها المملكة، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الصيني، شي جين بينغ للمملكة.

أمير قطر وملك البحرين يصلان إلى الرياض لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين

جديد المحليات
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