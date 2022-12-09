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جديد المحليات > “أرامكو” و”شاندونغ للطاقة” تتعاونان في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات بالصين
09/12/2022   5:11 م

“أرامكو” و”شاندونغ للطاقة” تتعاونان في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات بالصين

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، ومجموعة “شاندونغ للطاقة”، عن استكشاف فرص للتعاون في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في الصين.

وذكرت الشركة أنها وقعت في هذا الإطار مذكرة تفاهم تتضمن اتفاقية محتملة لتوريد النفط الخام، واتفاقية شراء منتجات كيميائية، لدعم دورها في بناء قطاع مزدهر للتكرير والبتروكيميائيات في مقاطعة شاندونغ الصينية، فضلا عن التعاون عبر التقنيات المتعلقة بالهيدروجين، ومصادر الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون وتخزينه.

وأكّد النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني، أن الشركة تسعى من خلال هذا التعاون إلى خلق مسارات جديدة للنّمو في بلد يقود التكامل المتزايد لعمليات التكرير والبتروكيميائيات.

وتطلع “القحطاني” إلى أن يمتد هذا التعاون في مجالات الهيدروجين، ومصادر الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، ولمزيد من التعاون المحتمل في هذه المجالات الرئيسة التي ستشكل مستقبلنا المشترك. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، عدّ رئيس مجلس إدارة مجموعة شاندونغ للطاقة، لي وي، كلا من شاندونغ للطاقة وأرامكو السعودية لاعبين مهمين في ساحة الطاقة الدولية، لمشاركتهما في الكثير من المصالح والإستراتيجيات التكميلية ذات النطاق الواسع للتعاون.

يذكر أن هذه الاتفاقية تدعم جهود أرامكو السعودية لدعم الطلب على الطاقة والبتروكيميائيات والمواد اللامعدنية في الصين، وذلك في إطار سعيها لتوسيع طاقتها في مجال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية لتبلغ 4 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030.

“أرامكو” و”شاندونغ للطاقة” تتعاونان في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات بالصين

جديد المحليات
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