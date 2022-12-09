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رياضة > بالفيديو والصور.. كرواتيا تنهي حلم البرازيل في كأس العالم وتتأهل لنصف النهائي
09/12/2022   9:32 م

بالفيديو والصور.. كرواتيا تنهي حلم البرازيل في كأس العالم وتتأهل لنصف النهائي

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خطف المنتخب الكرواتي بطاقة التأهل لدور نصف النهائي بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم بعد الفوز أمام البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي ثم لجأ المنتخبان لشوطين إضافيين نجح كل منتخب خلالهما في تسجيل هدف.

وتقدم البرازيلي نيمار لمنتخب بلاده بهدف في الدقيقة 105 قبل أن يُدرك المنتخب الكرواتي هدف التعادل في الدقيقة 116.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي انتهت لصالح المنتخب الكرواتي بنتيجة 4 – 2 ليخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وبدأ المنتخب البرازيلي مباراة كرواتيا بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: دانيلو، سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو.

خط الوسط: كاسيميرو، باكيتا، رافينيا، نيمار، فينيسيوس.

خط الهجوم: ريتشارلسون.

وبدأ المنتخب الكرواتي مباراة البرازيل بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب يورانكوفيتش، ديان لوفرين، جوسكو جفارديول، بورنا سوسا.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيفان بريسيتش، ماريو باسيليتش، أندريج كراماريتش.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي البرازيل لحسم مجريات اللقاء سريعًا فسدد فينسيوس جونيور كرة قوية في الدقيقة 5 من أمام منطقة الجزاء لكن تصدى حارس مرمى كرواتيا لها وردّ بيريسيتش بتسديدة من داخل المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمى أليسون. وفق “أخبار 24”.

وشهدت المباراة تألقًا لحارس مرمى منتخب كرواتيا الذي تصدى لعدة تسديدات للاعبي منتخب البرازيل أبرزها لنيمار في الدقيقة 22 ولكنها جاءت سهلة في يده وأخرى أبعدها لركنية في الدقيقة 67.

ولم تنجح محاولات المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني لتسجيل أي هدف رغم التبديلات الهجومية التي أجراها المدير الفني تيتي؛ إذ قابلها تألق لحارس مرمى المنتخب الكرواتي ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

البرازيل وكرواتيا

البرازيل وكرواتيا

كرواتيا لنصف نهائي كأس العالم على حساب البرازيل

كرواتيا لنصف نهائي كأس العالم على حساب البرازيل

بالفيديو والصور.. كرواتيا تنهي حلم البرازيل في كأس العالم وتتأهل لنصف النهائي

رياضة
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