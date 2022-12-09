الأمن العام: سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لقطر وحجز موقف في الجانب القطري

أكد الأمن العام، أن دخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون بمركباتهم الخاصة إلى قطر، يتطلب التصريح المسبق، وسيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح.
كما نبه إلى إعادة أي مركبة ليس لديها حجز موقف في الجانب القطري، بالإضافة إلى إعادة المركبة لمن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي.
ولفت إلى أنه يلزم جميع المسافرين الراغبين في الذهاب إلى قطر بمركباتهم الخاصة إصدار تصريح للمركبة قبل موعد السفر بـ12 ساعة على الأقل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الداخلية القطرية، أعلنت السماح لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، بالدخول إلى الدولة عبر منافذها المختلفة دون الحاجة إلى بطاقة “هيا” لغير حاملي تذاكر المونديال.