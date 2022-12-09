ولي العهد: نؤكد أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى وسوف نثبت ذلك كل يوم

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى وسوف نثبت ذلك كل يوم.
جاء ذلك في ختام جلسة القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت اليوم برئاسته وحضور قادة ورؤساء عرب.
من جانبه قال الرئيس الصيني إن القمة تكللت بالنجاح التام حيث اتفق الجانبان على العمل بكل جهد على البناء الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد الأمر الذي يعد معلما فارقا في تاريخ العلاقات الصينية العربية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الصين تأخذ هذه القمة كمنطلق جديد للعمل سويا على تكريس روح الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآزر والشمول والمساواة والمصالح المتبادلة، ودفع آفاق واعدة للتعاون بين الجانبين.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يعلن عن اختتام “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”.#القمة_العربية_الصينية#واس pic.twitter.com/VkMtRSpFp8
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 9, 2022
فيديو | الرئيس الصيني: #القمة_العربية_الصينية تكللت بالنجاح، والصين تحرص على أخذ هذه القمة كمنطلق جديد للعمل على تكريس روح الصداقة “العربية – الصينية”#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/x22xo1t3hF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022